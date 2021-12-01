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ФХУ сообщила о возвращении Белого Барса в УХЛ. Клуб опроверг эту информацию

Хоккей
(1 голосов)

Бардак в украинском хоккее продолжается

ФХУ сообщила о возвращении Белого Барса в УХЛ. Клуб опроверг эту информацию

фото - ФХУ

Новина українською

Федерация хоккея Украины официально объявила, что Белый Барс станет пятым участником обновленного чемпионата УХЛ. Сообщается, что клуб переедет из Белой Церкви в Бровары и будет выступать под названием Броварского спортивно-профессионального колледжа, а главным тренером обновленной команды станет Александр Бобкин.

Вскоре Белый Барс на клубной странице в Facebook отреагировал на заявление ФХУ: в клубе сообщили, что остаются в Белой Церкви и будут выступать в новосозданной Суперлиге.

Также руководство Белого Барса подчеркнуло, что не планирует поддерживать никаких отношений с «так называемой Федерацией хоккея Украины».

Рестарт УХЛ запланирован на 2 декабря. Согласно информации ФХУ, на данный момент участниками чемпионата являются пять клубов – Сокол, Кременчук, Рулав Одд, Белый Барс и херсонский Днепр.

Что касается Суперлиги, то в альтернативном чемпионате Украины по хоккею выступят СК Сокол, Белый Барс, харьковское Динамо, Донбасс, Краматорск, Мариуполь и Молодая Гвардия.

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В статье: хоккей ХК Белый барс (Белая Церковь) ФХУ
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