Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФХУ сообщила о возвращении Белого Барса в УХЛ. Клуб опроверг эту информацию
Бардак в украинском хоккее продолжается
фото - ФХУ
Федерация хоккея Украины официально объявила, что Белый Барс станет пятым участником обновленного чемпионата УХЛ. Сообщается, что клуб переедет из Белой Церкви в Бровары и будет выступать под названием Броварского спортивно-профессионального колледжа, а главным тренером обновленной команды станет Александр Бобкин.
Вскоре Белый Барс на клубной странице в Facebook отреагировал на заявление ФХУ: в клубе сообщили, что остаются в Белой Церкви и будут выступать в новосозданной Суперлиге.
Также руководство Белого Барса подчеркнуло, что не планирует поддерживать никаких отношений с «так называемой Федерацией хоккея Украины».
Рестарт УХЛ запланирован на 2 декабря. Согласно информации ФХУ, на данный момент участниками чемпионата являются пять клубов – Сокол, Кременчук, Рулав Одд, Белый Барс и херсонский Днепр.
Что касается Суперлиги, то в альтернативном чемпионате Украины по хоккею выступят СК Сокол, Белый Барс, харьковское Динамо, Донбасс, Краматорск, Мариуполь и Молодая Гвардия.
Популярное сейчас
- С чего начинался Кун: Агуэро чудом выжил при рождении, учился у Торреса и покорил Мадрид, чтобы его предать
- "Берегись". Зинченко зарядил снежком в фотографа Манчестер Сити - ФОТО
- Мораес вернулся, Неймар выбыл, а у Яремчука проблемы с тренером. Главные новости за 30 ноября
- НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Баффало, Питтсбург уступает Монреалю
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО