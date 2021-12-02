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НХЛ. Эдмонтон бьет Питтсбург, победы Торонто и Анахайма
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рейнджерс – Филадельфия – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Торонто – Колорадо – 8:3 (3:1, 2:1, 3:1)
Оттава – Ванкувер – 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Детройт – Сиэтл – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Эдмонтон – Питтсбург – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Анахайм – Вегас – 6:5 (0:0, 4:2, 2:3)
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