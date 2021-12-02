  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Эдмонтон бьет Питтсбург, победы Торонто и Анахайма
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Эдмонтон бьет Питтсбург, победы Торонто и Анахайма

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Эдмонтон бьет Питтсбург, победы Торонто и Анахайма

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рейнджерс – Филадельфия – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Торонто – Колорадо – 8:3 (3:1, 2:1, 3:1)

Оттава – Ванкувер – 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Детройт – Сиэтл – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

Эдмонтон – Питтсбург – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Анахайм – Вегас – 6:5 (0:0, 4:2, 2:3)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...