Четыре украинских хоккейных клуба обратились в Международную федерацию хоккея

Хоккейные клубы Донбасс, Краматорск, Мариуполь и Белый Барс, которые недавно вышли из УХЛ, обратились в Международную федерацию хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет.

Клубы просят организовать проверку деятельности Федерации хоккея Украины на предмет соответствия организационной структуры и ее деятельности интересам украинского хоккея и статуса национальной спортивной федерации в целом.

Причиной обращения стала обеспокоенность украинских команд судьбой хоккея в Украине и его дальнейшего развития, которое становится невозможным из-за решений, а также действий чиновников ФХУ.