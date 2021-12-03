  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Четыре украинских хоккейных клуба обратились в Международную федерацию хоккея
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре украинских хоккейных клуба обратились в Международную федерацию хоккея

Хоккей
(1 голосов)

По мнению представителей команд, ФХУ блокирует развитие хоккея в Украине

Четыре украинских хоккейных клуба обратились в Международную федерацию хоккея

Новина українською

Хоккейные клубы Донбасс, Краматорск, Мариуполь и Белый Барс, которые недавно вышли из УХЛ, обратились в Международную федерацию хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет.

Клубы просят организовать проверку деятельности Федерации хоккея Украины на предмет соответствия организационной структуры и ее деятельности интересам украинского хоккея и статуса национальной спортивной федерации в целом.

Причиной обращения стала обеспокоенность украинских команд судьбой хоккея в Украине и его дальнейшего развития, которое становится невозможным из-за решений, а также действий чиновников ФХУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: iihf
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...