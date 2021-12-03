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Четыре украинских хоккейных клуба обратились в Международную федерацию хоккея
По мнению представителей команд, ФХУ блокирует развитие хоккея в Украине
Хоккейные клубы Донбасс, Краматорск, Мариуполь и Белый Барс, которые недавно вышли из УХЛ, обратились в Международную федерацию хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет.
Клубы просят организовать проверку деятельности Федерации хоккея Украины на предмет соответствия организационной структуры и ее деятельности интересам украинского хоккея и статуса национальной спортивной федерации в целом.
Причиной обращения стала обеспокоенность украинских команд судьбой хоккея в Украине и его дальнейшего развития, которое становится невозможным из-за решений, а также действий чиновников ФХУ.
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