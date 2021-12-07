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НХЛ. Вашингтон справился с Анахаймом, перестрелка Колорадо и Филадельфии
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Колорадо – 5:7 (3:4, 0:1, 2:2)
Вашингтон – Анахайм – 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, по буллитам - 3:2)
Нью-Джерси – Оттава – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Даллас – Аризона – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Сиэтл – Питтсбург – 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)
Ванкувер – Лос-Анджелес – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
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