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НХЛ. Ванкувер в серии буллитов побеждает Виннпег, Аризона уступает Флориде

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Ванкувер в серии буллитов побеждает Виннпег, Аризона уступает Флориде

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UA-Футбол
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В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Рейнджерс"

1 – 2 (0-1; 0-1; 1-0)

"Вашингтон" – "Питтсбург"

2 – 4 (0-1; 0-2; 2-1)

"Нью-Джерси" – "Нэшвилл"

2 – 3 (0-0; 1-2; 1-1)

"Аризона" – "Флорида"

1 – 3 (1-3; 0-0; 0-0)

"Колорадо" – "Детройт"

7 – 3 (3-1; 3-2; 1-0)

"Ванкувер" – "Виннипег"

4 – 3 после Б (2-1; 1-2; 0-0; 0-0; 1-0)

"Вегас" – "Филадельфия"

3 – 4 (1-1; 1-1; 1-2)

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В статье: НХЛ
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