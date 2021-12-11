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НХЛ. Ванкувер в серии буллитов побеждает Виннпег, Аризона уступает Флориде
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Рейнджерс"
1 – 2 (0-1; 0-1; 1-0)
"Вашингтон" – "Питтсбург"
2 – 4 (0-1; 0-2; 2-1)
"Нью-Джерси" – "Нэшвилл"
2 – 3 (0-0; 1-2; 1-1)
"Аризона" – "Флорида"
1 – 3 (1-3; 0-0; 0-0)
"Колорадо" – "Детройт"
7 – 3 (3-1; 3-2; 1-0)
"Ванкувер" – "Виннипег"
4 – 3 после Б (2-1; 1-2; 0-0; 0-0; 1-0)
"Вегас" – "Филадельфия"
3 – 4 (1-1; 1-1; 1-2)
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