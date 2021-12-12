Украина U-20 громит Эстонию в стартовом матче ЧМ по хоккею. Как это было

Молодёжная сборная Украины по хоккею стартует на Чемпионате мира в дивизионе IB. Соперником наших ребят станут хозяева льда - эстонцы. Встреча пройдёт в воскресенье, 12 декабря, и начнётся в 16:00 по Киевскому времени. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции ниже и не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о событиях на льду.

Наставники нашей сборной Александр Бобкин и Руслан Борисенко взяли с собой 22 игрока. 14 из них представляют украинские клубы и еще 8 хоккеистов выступают в Канаде, США, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Украина U-20:

Вратари: Майко, Кубрицкий;

Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;

Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.

Эстония U-20:

Вратари: Владимиров, Бахтурин:

Защитники: Стецки, Кудевиита, Кулинцев, Таммеорг, Велья, Коокмаа

Нападающие: Йоги, Григорьев, Степанов, Концеус, Муркел, Федорович, Э.Поцинок, М.Поцинок, Кириллов, Сулдре, Филиппенко, Бурков, Цалцев, Неволяйнен,

Эстония U-20 - Украина U-20 2:7

Шайбы:Грабовецкий, 3, Коржилецкий, 9, 28, Степанов, 17, Трахт, 22, Гончаренко, 28, 30, Концеус, 32, Гребеннык, 50

Третий период

Время Событие 20 Матч завершился. Мы победили 7:2. Уверенный старт на ЧМ. 19 Последние минуты будем играть в меньшинстве. Удалили Грабовецкого. 18 Реализовать 5-минутное большинство сборная Украина не смогла. 16 Панасенко бросал, но снова на месте Владимиров. 15 Реализовать большинство нам пока не удается. Эстонцы держутся. 13 Филипенко ударил по лицу Кобыльника и получил удаление до конца матча. Желаем здоровья нашемо игроку. 12 Очень нравится азарт наших игроков. Мы не останавливаемся и хотим забросить ещё. 10 ГОЛЛЛЛ. Мы реализовали большинство. Забросил защитник нашей сборной Артем Гребеннык. Ассист записал в свой актив Шаповалов. 8 Силдре сфолил на Царьковском. Мы будем играть в большинстве. 8 После активного старта периода эстонцы сбавили обороты и уже наша сборная сейчас владеет иннициативой. 7 Игра у нас сейчас без центральной зоны, но увы, пока и без точных бросков. 5 Наконец-то появилась работа в Владимирова, который парировал бросок Гончаренко. 4 Наши игроки сбавили обороты и у Майко стало больше работы. Радует, что пока наш голкипер играет здорово. 3 Эстонцы провели несколько атак. Видно, что хозяева хотят порадовать болельщиков заброшеными шайбами. 2 Отличная быстра атака удалась эстонцам, но бросок Силдре парировал Майко. 1 Третий период мы тоже начали активно, но пка без работы для Владимирова. Соперники пытаются отвечать атакой на атаку. Третий период начался!!! Ждем еще шайб от нашей сборной.

Второй период

Время Событие 20 Второй период завершился. Мы побеждаем 6:2. Отличная игра сборной Украины в большинстве. 19 Опасная атака от эстонцев, но бросок Степанова парировал Майко. Наш вратарь не теряет концентрацию. 18 Прижали мы соперников возле своих ворот, но забить ещё пока не можем. 17 Впервые в матче мы не смогли реализовать большинство. На этот раз эстонцы сыграли неплохо. 15 Удаление в эстонцев. Грубо сыграл Силдре. Очередной шанс для наших. 14 Очень здорово сегодня пользуемся высоким прессингом. Эстонцы с этим ничего поделать не могут. Переход из защиты в атаку не получается. 13 У Эстонии замена вратаря - вышел Владимиров. 12 Эстонцы реализовали большинство. Концеус издали бросил и попал в ближний угол. 10 Быстрая атака Симчук-Коржалецкий-Гончаренко и уже шестая шайба в воротах эстонцев. Гончаренко забросил в пустые ворота. Отличная комбинация. 10 Ничего не получается в эстонцев. Быстрые шайби морально надломили хозяев. 8 Ещё одно удаление в соперников. Теперь уже Коокмаа нарушил правила. И мы очень быстро снова наказали соперника. Издали бросал Чолач и Гончаренко подправил шайбу в ворота. В большинстве у нас сегодня - 100% реализация. 8 ГОЛЛЛЛЛ. Снова отлично сыграли в большинстве. Симчук отдал на дальнюю штангу, а Коржилецкий забросил в пустые ворота. 7 Удаление у соперников. Грубо сыграл Цалцев. 6 Пропущенная шайба в начале периода повлияла на игру эстонцев. Хозяева уже не так активно идут в атаку. 5 Опасно бросал Трахт, но немного неточно. Активно Даниил начал второй период. 4 Эстонцы контролируют шайбу, но без остроты для Майко. Агрессивная защита очень помагает нам сегодня. 2 ГОЛЛЛЛ. Очень быстро мы смогли реализовать большинство. Отличный кистевой бросок получился у Трахта. 1 Выстояли мы в меньшинсте, а теперь будем играть в большинстве. Первое большинство для наших. Второй период начался!!!

Первый период