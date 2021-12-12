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Украина U-20 громит Эстонию в стартовом матче ЧМ по хоккею. Как это было
Держим кулаки за наших!
Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен
Молодёжная сборная Украины по хоккею стартует на Чемпионате мира в дивизионе IB. Соперником наших ребят станут хозяева льда - эстонцы. Встреча пройдёт в воскресенье, 12 декабря, и начнётся в 16:00 по Киевскому времени. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции ниже и не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о событиях на льду.
Наставники нашей сборной Александр Бобкин и Руслан Борисенко взяли с собой 22 игрока. 14 из них представляют украинские клубы и еще 8 хоккеистов выступают в Канаде, США, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Украина U-20:
Вратари: Майко, Кубрицкий;
Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;
Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.
Эстония U-20:
Вратари: Владимиров, Бахтурин:
Защитники: Стецки, Кудевиита, Кулинцев, Таммеорг, Велья, Коокмаа
Нападающие: Йоги, Григорьев, Степанов, Концеус, Муркел, Федорович, Э.Поцинок, М.Поцинок, Кириллов, Сулдре, Филиппенко, Бурков, Цалцев, Неволяйнен,
Эстония U-20 - Украина U-20 2:7
Шайбы:Грабовецкий, 3, Коржилецкий, 9, 28, Степанов, 17, Трахт, 22, Гончаренко, 28, 30, Концеус, 32, Гребеннык, 50
Третий период
|Время
|Событие
|20
|Матч завершился. Мы победили 7:2. Уверенный старт на ЧМ.
|19
|Последние минуты будем играть в меньшинстве. Удалили Грабовецкого.
|18
|Реализовать 5-минутное большинство сборная Украина не смогла.
|16
|Панасенко бросал, но снова на месте Владимиров.
|15
|Реализовать большинство нам пока не удается. Эстонцы держутся.
|13
|Филипенко ударил по лицу Кобыльника и получил удаление до конца матча. Желаем здоровья нашемо игроку.
|12
|Очень нравится азарт наших игроков. Мы не останавливаемся и хотим забросить ещё.
|10
|ГОЛЛЛЛ. Мы реализовали большинство. Забросил защитник нашей сборной Артем Гребеннык. Ассист записал в свой актив Шаповалов.
|8
|Силдре сфолил на Царьковском. Мы будем играть в большинстве.
|8
|После активного старта периода эстонцы сбавили обороты и уже наша сборная сейчас владеет иннициативой.
|7
|Игра у нас сейчас без центральной зоны, но увы, пока и без точных бросков.
|5
|Наконец-то появилась работа в Владимирова, который парировал бросок Гончаренко.
|4
|Наши игроки сбавили обороты и у Майко стало больше работы. Радует, что пока наш голкипер играет здорово.
|3
|Эстонцы провели несколько атак. Видно, что хозяева хотят порадовать болельщиков заброшеными шайбами.
|2
|Отличная быстра атака удалась эстонцам, но бросок Силдре парировал Майко.
|1
|Третий период мы тоже начали активно, но пка без работы для Владимирова. Соперники пытаются отвечать атакой на атаку.
|Третий период начался!!! Ждем еще шайб от нашей сборной.
Второй период
|Время
|Событие
|20
|Второй период завершился. Мы побеждаем 6:2. Отличная игра сборной Украины в большинстве.
|19
|Опасная атака от эстонцев, но бросок Степанова парировал Майко. Наш вратарь не теряет концентрацию.
|18
|Прижали мы соперников возле своих ворот, но забить ещё пока не можем.
|17
|Впервые в матче мы не смогли реализовать большинство. На этот раз эстонцы сыграли неплохо.
|15
|Удаление в эстонцев. Грубо сыграл Силдре. Очередной шанс для наших.
|14
|Очень здорово сегодня пользуемся высоким прессингом. Эстонцы с этим ничего поделать не могут. Переход из защиты в атаку не получается.
|13
|У Эстонии замена вратаря - вышел Владимиров.
|12
|Эстонцы реализовали большинство. Концеус издали бросил и попал в ближний угол.
|10
|Быстрая атака Симчук-Коржалецкий-Гончаренко и уже шестая шайба в воротах эстонцев. Гончаренко забросил в пустые ворота. Отличная комбинация.
|10
|Ничего не получается в эстонцев. Быстрые шайби морально надломили хозяев.
|8
|Ещё одно удаление в соперников. Теперь уже Коокмаа нарушил правила. И мы очень быстро снова наказали соперника. Издали бросал Чолач и Гончаренко подправил шайбу в ворота. В большинстве у нас сегодня - 100% реализация.
|8
|ГОЛЛЛЛЛ. Снова отлично сыграли в большинстве. Симчук отдал на дальнюю штангу, а Коржилецкий забросил в пустые ворота.
|7
|Удаление у соперников. Грубо сыграл Цалцев.
|6
|Пропущенная шайба в начале периода повлияла на игру эстонцев. Хозяева уже не так активно идут в атаку.
|5
|Опасно бросал Трахт, но немного неточно. Активно Даниил начал второй период.
|4
|Эстонцы контролируют шайбу, но без остроты для Майко. Агрессивная защита очень помагает нам сегодня.
|2
|ГОЛЛЛЛ. Очень быстро мы смогли реализовать большинство. Отличный кистевой бросок получился у Трахта.
|1
|Выстояли мы в меньшинсте, а теперь будем играть в большинстве. Первое большинство для наших.
|Второй период начался!!!
Первый период
|Время
|Событие
|Первый период завершился. Мы побеждаем - 2:1. Начали игру уверенно, но ненужные удаления добавили нервозности.
|20
|Уже третье удаление в нашей команды. Трахт сыграл грубо. В следующей атаке Майко парировал удар Степанова. Сейчас очень тривожно.
|19
|После заброшеной шайбы эстонцы добавили в активности. но наши не дают разыграться соперникам возле своих ворот.
|17
|Ошибаемся в защите и Никита Степанов с пятачка переиграл Майко.
|15
|Активничал возле наших ворот Неволайнен, но отлично сыграл Майко. Соперник активизировался. После вбрасывания Цалцев не попал в ворота из выгодного положения.
|14
|На фоне эстонцем мы смотримся очень солидно, но для уверенности нужно забивать ещё. Даниил Трахт очень агресивно играет в отборе.
|13
|Кружим мы возле ворот эстонцев, но без работы для Бахтурина.
|11
|Мы сейчас полность контролируем игру. Не даём соперникам спокойно выйти с защиты в атаку.
|9
|ГОЛЛЛЛ. Отличная атака удалась нашей команде. Коржалецкий попал прям в девятку. Вратарь ничего поделать не сумел, ведь шайба пролетела над плечем.
|8
|Неволайнен несколько раз опасно бросал, но мимо ворот. Эстонцы прижали нашу команду.
|7
|Ещё одно удаление у нашей команды. Палийчук атаковал игрока, который находился без шайбы.
|6
|Шаповалов не сумел реализовать выход один на один. Отлично сыграл Бахтурин.
|5
|Уверенно мы защищаемся. В эстонцев нету моментов даже в большинстве.
|4
|Шаповалов нарушает правила и мы будем играть в меньшинстве. Грубо сыграл наш игрок.
|3
|ГОЛЛЛЛЛ. Первый момент и мы забивем. Ткач пропустил шайбу, а Грабовецкий открыл счёт. Наш игрок метров с четырех расстерял ворота.
|1
|Команды начали игру в спокойном темпе. Пока что у нас без моментов. Вратари без работы.
|Матч с небольшим опозданием начался!!! Первое вбрасывание выиграли украинцы.
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