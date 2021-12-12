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Украина U-20 стартует на чемпионате мира по хоккею. Текстовая трансляция первого матча
Держим кулаки за наших!
Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен
Молодёжная сборная Украины по хоккею стартует на Чемпионате мира в дивизионе IB. Соперником наших ребят станут хозяева льда - эстонцы. Встреча пройдёт в воскресенье, 12 декабря, и начнётся в 16:00 по Киевскому времени. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции ниже и не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о событиях на льду.
Наставники нашей сборной Александр Бобкин и Руслан Борисенко взяли с собой 22 игрока. 14 из них представляют украинские клубы и еще 8 хоккеистов выступают в Канаде, США, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Эстония U-20 - Украина U-20 0:0
Шайбы:
Третий период
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Первый период
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