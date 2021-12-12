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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, поражения Чикаго и Монреаля

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, поражения Чикаго и Монреаля

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В ночь с 11 на 12 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Вашингтон"

2 – 3 после Б (1-1; 1-0; 0-1; 0-0; 1-2)

"Питтсбург" – "Анахайм"

1 – 0 (1-0; 0-0; 0-0)

"Сент-Луис" – "Монреаль"

4 – 1 (1-0; 2-0; 1-1)

"Торонто" – "Чикаго"

5 – 4 (3-1; 1-1; 1-2)

"Айлендерс" – "Нью-Джерси"

4 – 2 (1-2; 2-0; 1-0)

"Аризона" – "Филадельфия"

3 – 5 (1-1; 1-3; 1-1)

"Эдмонтон" – "Каролина"

1 – 3 (0-1; 1-1; 0-1)

"Калгари" – "Бостон"

2 – 4 (0-1; 1-2; 1-1)

"Сиэтл" – "Коламбус"

4 – 5 после ОТ (0-0; 1-4; 3-0; 0-1)

"Лос-Анджелес" – "Миннесота"

2 – 1 (0-0; 1-1; 1-0)

"Сан-Хосе" – "Даллас"

2 – 1 (1-0; 1-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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