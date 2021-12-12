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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, поражения Чикаго и Монреаля
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 11 на 12 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Вашингтон"
2 – 3 после Б (1-1; 1-0; 0-1; 0-0; 1-2)
"Питтсбург" – "Анахайм"
1 – 0 (1-0; 0-0; 0-0)
"Сент-Луис" – "Монреаль"
4 – 1 (1-0; 2-0; 1-1)
"Торонто" – "Чикаго"
5 – 4 (3-1; 1-1; 1-2)
"Айлендерс" – "Нью-Джерси"
4 – 2 (1-2; 2-0; 1-0)
"Аризона" – "Филадельфия"
3 – 5 (1-1; 1-3; 1-1)
"Эдмонтон" – "Каролина"
1 – 3 (0-1; 1-1; 0-1)
"Калгари" – "Бостон"
2 – 4 (0-1; 1-2; 1-1)
"Сиэтл" – "Коламбус"
4 – 5 после ОТ (0-0; 1-4; 3-0; 0-1)
"Лос-Анджелес" – "Миннесота"
2 – 1 (0-0; 1-1; 1-0)
"Сан-Хосе" – "Даллас"
2 – 1 (1-0; 1-0; 0-1)
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