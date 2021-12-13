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НХЛ. Вегас бьет Миннесоту, успехи Анахайма и Колорадо
Результаты матчей дня в НХЛ
Рейнджерс – Нэшвилл – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Сент-Луис – Анахайм – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Колорадо – Флорида – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Вегас – Миннесота – 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
Ванкувер – Каролина – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
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