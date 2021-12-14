Холодный душ: Украина U-20 проигрывает Японии. Как это было

Во вторник, 14 декабря, украинская молодёжная сборная по хоккею проведёт второй поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. Соперником наших ребят станут сверстники из Японии. Поединок состоится в Эстонии, где проходят матчи ЧМ, а стартовое вбрасывание запланировано на 12:30 по Киеву. Следить за этой игрой очень удобно в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

В стартовом матче наша сборная разгромила хозяев турнира эстонцев - 7:2. Матч Японии и Словении закончился со счётом 7:3 в пользу европейцев.

Украина U-20:

Вратари: Кубрицкий, Майко

Защитники: Чолач, Дахновский, Гребеник, Пономаренко, Евтухов, Палийчук, Сушков, Филимонов

Нападающие: Коржилецкий, Симчук, Гончаренко, Трахт, Шаповалов, Бородай, Панасенко, Царковский, Ткач, Варава, Грабовецкий

Япония U-20

Вратари: Тамура, Отсука

Защитники: Немото, Сасанака, Тока, Ова, Касаи, Таканаши, Такасаки

Нападающие: Морита, Окубу, Хамано, Тсутсуми, Андо, Уено, Сато, Мурасе, Танехи, Саманума, Нишиваки

Украина U-20 - Япония U-20 1:3

Шайбы: Уено, 14, Ова, 25, Симчук, 40, Тсутсуми, 60

Третий период

Время Событие Матч завершился!!!. Япония заслужено победила 3:1. 20 Рискнули наши и пропустили в пустые ворота. Отличился Тсутсуми. Увы, мы проиграли. 19 Японцы очень грамотно играют в защите. В наших очень много ошибок. 17 Команды уже играют в равных составах. Шансом не воспользовались. 16 В большинстве мы создали несколько очень опасных моментов, но Гончаренко и Трахт не смогли попасть в створ ворот с выгодных позиций. 14 Первое удаление в Японии. Шанс для нашей сборной. 14 Сато попал в штангу. Нам нужно забивать, но японцы играют намного лучше. Нас может спасти только чудо. 13 Японцы не смогли реализовать большинство. 13 Андо бросал в касание, но Кубрицкий не спит. Отлично сегодня играет наш голкипер. 12 В большинстве японцы активизировались, но пока мы отбиваемся. Не прошла передача на Мурасе, который был сам возле ворот. 11 Палийчук нарушает правила. Артем толкнул Уено. Мы будем играть в меньшинстве. 10 Выход из защиты в атаку не получается в нашей сборной из-за ошибок в простых ситуациях. 9 В эти минуты украинцы контролируют игру. Грабовецкий не успел на добивание после броска Евтухова. Отлично сыграл голкипер. 7 Хорошую быструю атаку провели наши, но Коржалецкий ошибся при передачи на Гончаренко, которого оставили без опеки защитники японцев. 6 Со средней дистанции бросал Гончаренко, но Тамура справился с этим броском. Силовую борьбу на пятачке мы проигрываем. 5 Задержатся надолго в зоне соперника у нас не получается. Японцы спокойно отбиваются. 3 С нашими бросками со средней дистанции легко справлются защитники, а на добивание не успеваем. Активничал Даниил Трахт. 2 Бросок Уено с дальней дистанции заблокировал защитник. Японцы в эти минуты зажали нашу команду возле ворот. 1 Равное начало периода, но уже видно, что наша сборная пытается играть активнее, нежели ранее. Третий период начался!!!

Второй период

Время Событие Второй период завершился!!! 20 ГОЛЛЛЛЛЛ. Гончаренко отдал, а Симчук забросил в пустые ворота. Грубо ошибся защитник японцев, который не смог выбросить шайбу с пятачка. 18 Не смогли остановить Сато и он после быстрого прорыва угрожал воротам Кубрицкого. Наш голкипер снова на месте. 18 Опасная атака от наших, но Чолач не смог направить шайбу в ворота. 17 Японцы сбавили обороты, но воспользоватся этим наша сборная не может. 16 На кистевой бросок Филимонова среагировал Тамура. Нужно побольше таких бросков, чтобы держать в напряжении Тамуру. 15 Провели быструю атаку, но Симчук бросил неточно. 14 Зажали соперника возле ворот, но очень мало опасных бросков в наших. Долго принимаем решение. 12 Не получается зацепится за шайбу в наших. К такому темпу от соперника мы были не готовыми. 11 Снова мы провалились в защите, бросок Мурасе парировал Кубрицкий. Если бы не вратарь, то счёт уже был бы разгромным. 10 Был у нас неплохой отрезок в зоне японцев, но забросить не смогли и снова отдали инициативу. 8 Японцы снова перехватили инициативу. Очень быстро играет сегодня наш соперник. 7 Несколько опасных бросков от наших, но Шаповалов не смог переиграть Тамуру. Добавили мы активности. 5 Японцы реализовали большинство. С дальней дистанции забросили нам. Отличился Ова, а ассистировал Мурасе. 5 Японцы разрывают нашу защиту. Уено с нескольких метров не попал в ворота, а Токо попал в штангу. 3 Очень много мы ошибаемся в простых ситуациях. Бросок Мурасе парировал Кубрицкий, но тут же выход один на один не смог реализовать Гончаренко. Отлично сыграл Тамура. 2 Несколько опасных бросков от Андо, но Кубрицкий снова на месте. 1 Японцы снова очень агрессивно начинают период. Мы пока не можем войти в зону соперника. Второй период начался!!! Надеемся на лучшую игру сборной Украины.

Первый период