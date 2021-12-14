Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холодный душ: Украина U-20 проигрывает Японии. Как это было
Верим во вторую победу!
Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен
Во вторник, 14 декабря, украинская молодёжная сборная по хоккею проведёт второй поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. Соперником наших ребят станут сверстники из Японии. Поединок состоится в Эстонии, где проходят матчи ЧМ, а стартовое вбрасывание запланировано на 12:30 по Киеву. Следить за этой игрой очень удобно в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
В стартовом матче наша сборная разгромила хозяев турнира эстонцев - 7:2. Матч Японии и Словении закончился со счётом 7:3 в пользу европейцев.
Украина U-20:
Вратари: Кубрицкий, Майко
Защитники: Чолач, Дахновский, Гребеник, Пономаренко, Евтухов, Палийчук, Сушков, Филимонов
Нападающие: Коржилецкий, Симчук, Гончаренко, Трахт, Шаповалов, Бородай, Панасенко, Царковский, Ткач, Варава, Грабовецкий
Япония U-20
Вратари: Тамура, Отсука
Защитники: Немото, Сасанака, Тока, Ова, Касаи, Таканаши, Такасаки
Нападающие: Морита, Окубу, Хамано, Тсутсуми, Андо, Уено, Сато, Мурасе, Танехи, Саманума, Нишиваки
Украина U-20 - Япония U-20 1:3
Шайбы: Уено, 14, Ова, 25, Симчук, 40, Тсутсуми, 60
Третий период
|Время
|Событие
|Матч завершился!!!. Япония заслужено победила 3:1.
|20
|Рискнули наши и пропустили в пустые ворота. Отличился Тсутсуми. Увы, мы проиграли.
|19
|Японцы очень грамотно играют в защите. В наших очень много ошибок.
|17
|Команды уже играют в равных составах. Шансом не воспользовались.
|16
|В большинстве мы создали несколько очень опасных моментов, но Гончаренко и Трахт не смогли попасть в створ ворот с выгодных позиций.
|14
|Первое удаление в Японии. Шанс для нашей сборной.
|14
|Сато попал в штангу. Нам нужно забивать, но японцы играют намного лучше. Нас может спасти только чудо.
|13
|Японцы не смогли реализовать большинство.
|13
|Андо бросал в касание, но Кубрицкий не спит. Отлично сегодня играет наш голкипер.
|12
|В большинстве японцы активизировались, но пока мы отбиваемся. Не прошла передача на Мурасе, который был сам возле ворот.
|11
|Палийчук нарушает правила. Артем толкнул Уено. Мы будем играть в меньшинстве.
|10
|Выход из защиты в атаку не получается в нашей сборной из-за ошибок в простых ситуациях.
|9
|В эти минуты украинцы контролируют игру. Грабовецкий не успел на добивание после броска Евтухова. Отлично сыграл голкипер.
|7
|Хорошую быструю атаку провели наши, но Коржалецкий ошибся при передачи на Гончаренко, которого оставили без опеки защитники японцев.
|6
|Со средней дистанции бросал Гончаренко, но Тамура справился с этим броском. Силовую борьбу на пятачке мы проигрываем.
|5
|Задержатся надолго в зоне соперника у нас не получается. Японцы спокойно отбиваются.
|3
|С нашими бросками со средней дистанции легко справлются защитники, а на добивание не успеваем. Активничал Даниил Трахт.
|2
|Бросок Уено с дальней дистанции заблокировал защитник. Японцы в эти минуты зажали нашу команду возле ворот.
|1
|Равное начало периода, но уже видно, что наша сборная пытается играть активнее, нежели ранее.
|Третий период начался!!!
Второй период
|Время
|Событие
|Второй период завершился!!!
|20
|ГОЛЛЛЛЛЛ. Гончаренко отдал, а Симчук забросил в пустые ворота. Грубо ошибся защитник японцев, который не смог выбросить шайбу с пятачка.
|18
|Не смогли остановить Сато и он после быстрого прорыва угрожал воротам Кубрицкого. Наш голкипер снова на месте.
|18
|Опасная атака от наших, но Чолач не смог направить шайбу в ворота.
|17
|Японцы сбавили обороты, но воспользоватся этим наша сборная не может.
|16
|На кистевой бросок Филимонова среагировал Тамура. Нужно побольше таких бросков, чтобы держать в напряжении Тамуру.
|15
|Провели быструю атаку, но Симчук бросил неточно.
|14
|Зажали соперника возле ворот, но очень мало опасных бросков в наших. Долго принимаем решение.
|12
|Не получается зацепится за шайбу в наших. К такому темпу от соперника мы были не готовыми.
|11
|Снова мы провалились в защите, бросок Мурасе парировал Кубрицкий. Если бы не вратарь, то счёт уже был бы разгромным.
|10
|Был у нас неплохой отрезок в зоне японцев, но забросить не смогли и снова отдали инициативу.
|8
|Японцы снова перехватили инициативу. Очень быстро играет сегодня наш соперник.
|7
|Несколько опасных бросков от наших, но Шаповалов не смог переиграть Тамуру. Добавили мы активности.
|5
|Японцы реализовали большинство. С дальней дистанции забросили нам. Отличился Ова, а ассистировал Мурасе.
|5
|Японцы разрывают нашу защиту. Уено с нескольких метров не попал в ворота, а Токо попал в штангу.
|3
|Очень много мы ошибаемся в простых ситуациях. Бросок Мурасе парировал Кубрицкий, но тут же выход один на один не смог реализовать Гончаренко. Отлично сыграл Тамура.
|2
|Несколько опасных бросков от Андо, но Кубрицкий снова на месте.
|1
|Японцы снова очень агрессивно начинают период. Мы пока не можем войти в зону соперника.
|Второй период начался!!! Надеемся на лучшую игру сборной Украины.
Первый период
|Время
|Событие
|Первый период завершился. Мы проигрываем 0:1. Очень сложная игра.
|20
|Очень опасный момент. Сато бросал, но Кубрицкий нас снова спас. Мяч ещё и в штангу попал
|19
|Никак не могут войти в зону японцев наши хоккеисты. Очень много ошибок.
|18
|Не смогли японцы нам забросить в большинстве. Грамотно наши сыграли в защите, к тому же Кубрицкий проявил свое мастерство.
|17
|Филимонов грубо сыграл против Сато и у нас первое удаление в матче.
|17
|Свою игру пока найти не можем. Соперник у нас сегодня явно сильнее, нежели эстонцы.
|15
|После пропущенной шайбы добавили в активности, но Тамура пока справляется с бросками игроков сборной Украины.
|14
|Увы, но мы пропуспаем. Чолач потерял мяч возле ворот, Тсутсуи отдал и Уено с нескольких метров попал в створ.
|13
|Тамура зафиксировал шайбу после броска Трахта.
|12
|Дахновский прорвался на пятачок, но защитники заблокировали бросок нашего хоккеиста.
|11
|Японцы задали быстрый темп матчу, наши стараются отвечать. Из-за этого команды много ошибаются. У вратарей работы мало.
|10
|Активный прессинг от японцев дает свои плоды. Нам не удается спокойно выходить из защиты. Пока бросаем со средней и дальней дистанции, ближе подойти не удается.
|8
|Пропустили быструю атаку от японцев, но Касаи с нескольких метров в ворота не попал.
|7
|Наша команда добавила в активности. Провели несколько опасных атак, но Тамура с дальними бросками справился. Активничал Трахт.
|6
|Первый опасный момент создали наши, но бросок Гончаренко со средней дистанции парировал голкипер.
|5
|Явно не такого начала матча мы ожидали. Японцы играют первым номером, но опасных моментов пока не было.
|4
|Зажали соперники нашу команду в своей зоне. Динамичное начало от соперников.
|3
|У нашей сборной в начале матча не получается свободно выходить с защиты в атаку. Опасных моментов нету.
|2
|Опасно было возле наших ворот, но Кубрицкий среагировал на бросок.
|1
|Японцы начали игру агрессивно. Отметим, что у нас сегодня в воротах Кубрицкий, а не Майко.
|Матч начался!!! Вбрасывания выиграли японцы.
Популярное сейчас
- Динамо U-19 узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
- Миколенко в ближайшие дни перейдет в европейский клуб - источник
- Петь перестали мгновенно. Во время матча между Ромой и Специей у фаната остановилось сердце
- Белый Барс сумел переиграть Альтаир в матче Суперлиги
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО