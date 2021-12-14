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Холодный душ: Украина U-20 проигрывает Японии. Как это было

Хоккей
(2 голосов)

Верим во вторую победу!

Холодный душ: Украина U-20 проигрывает Японии. Как это было

Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 14 декабря, украинская молодёжная сборная по хоккею проведёт второй поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. Соперником наших ребят станут сверстники из Японии. Поединок состоится в Эстонии, где проходят матчи ЧМ, а стартовое вбрасывание запланировано на 12:30 по Киеву. Следить за этой игрой очень удобно в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

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В стартовом матче наша сборная разгромила хозяев турнира эстонцев - 7:2. Матч Японии и Словении закончился со счётом 7:3 в пользу европейцев.

Украина U-20:
Вратари: Кубрицкий, Майко
Защитники: Чолач, Дахновский, Гребеник, Пономаренко, Евтухов, Палийчук, Сушков, Филимонов
Нападающие: Коржилецкий, Симчук, Гончаренко, Трахт, Шаповалов, Бородай, Панасенко, Царковский, Ткач, Варава, Грабовецкий

Япония U-20
Вратари: Тамура, Отсука
Защитники: Немото, Сасанака, Тока, Ова, Касаи, Таканаши, Такасаки
Нападающие: Морита, Окубу, Хамано, Тсутсуми, Андо, Уено, Сато, Мурасе, Танехи, Саманума, Нишиваки

Украина U-20 - Япония U-20 1:3
Шайбы: Уено, 14, Ова, 25, Симчук, 40, Тсутсуми, 60

Третий период

Время Событие
Матч завершился!!!. Япония заслужено победила 3:1.
20 Рискнули наши и пропустили в пустые ворота. Отличился Тсутсуми. Увы, мы проиграли.
19 Японцы очень грамотно играют в защите. В наших очень много ошибок.
17 Команды уже играют в равных составах. Шансом не воспользовались.
16 В большинстве мы создали несколько очень опасных моментов, но Гончаренко и Трахт не смогли попасть в створ ворот с выгодных позиций.
14 Первое удаление в Японии. Шанс для нашей сборной.
14 Сато попал в штангу. Нам нужно забивать, но японцы играют намного лучше. Нас может спасти только чудо.
13 Японцы не смогли реализовать большинство.
13 Андо бросал в касание, но Кубрицкий не спит. Отлично сегодня играет наш голкипер.
12 В большинстве японцы активизировались, но пока мы отбиваемся. Не прошла передача на Мурасе, который был сам возле ворот.
11 Палийчук нарушает правила. Артем толкнул Уено. Мы будем играть в меньшинстве.
10 Выход из защиты в атаку не получается в нашей сборной из-за ошибок в простых ситуациях.
9 В эти минуты украинцы контролируют игру. Грабовецкий не успел на добивание после броска Евтухова. Отлично сыграл голкипер.
7 Хорошую быструю атаку провели наши, но Коржалецкий ошибся при передачи на Гончаренко, которого оставили без опеки защитники японцев.
6 Со средней дистанции бросал Гончаренко, но Тамура справился с этим броском. Силовую борьбу на пятачке мы проигрываем.
5 Задержатся надолго в зоне соперника у нас не получается. Японцы спокойно отбиваются.
3 С нашими бросками со средней дистанции легко справлются защитники, а на добивание не успеваем. Активничал Даниил Трахт.
2 Бросок Уено с дальней дистанции заблокировал защитник. Японцы в эти минуты зажали нашу команду возле ворот.
1 Равное начало периода, но уже видно, что наша сборная пытается играть активнее, нежели ранее.
Третий период начался!!!

Второй период

Время Событие
Второй период завершился!!!
20 ГОЛЛЛЛЛЛ. Гончаренко отдал, а Симчук забросил в пустые ворота. Грубо ошибся защитник японцев, который не смог выбросить шайбу с пятачка.
18 Не смогли остановить Сато и он после быстрого прорыва угрожал воротам Кубрицкого. Наш голкипер снова на месте.
18 Опасная атака от наших, но Чолач не смог направить шайбу в ворота.
17 Японцы сбавили обороты, но воспользоватся этим наша сборная не может.
16 На кистевой бросок Филимонова среагировал Тамура. Нужно побольше таких бросков, чтобы держать в напряжении Тамуру.
15 Провели быструю атаку, но Симчук бросил неточно.
14 Зажали соперника возле ворот, но очень мало опасных бросков в наших. Долго принимаем решение.
12 Не получается зацепится за шайбу в наших. К такому темпу от соперника мы были не готовыми.
11 Снова мы провалились в защите, бросок Мурасе парировал Кубрицкий. Если бы не вратарь, то счёт уже был бы разгромным.
10 Был у нас неплохой отрезок в зоне японцев, но забросить не смогли и снова отдали инициативу.
8 Японцы снова перехватили инициативу. Очень быстро играет сегодня наш соперник.
7 Несколько опасных бросков от наших, но Шаповалов не смог переиграть Тамуру. Добавили мы активности.
5 Японцы реализовали большинство. С дальней дистанции забросили нам. Отличился Ова, а ассистировал Мурасе.
5 Японцы разрывают нашу защиту. Уено с нескольких метров не попал в ворота, а Токо попал в штангу.
3 Очень много мы ошибаемся в простых ситуациях. Бросок Мурасе парировал Кубрицкий, но тут же выход один на один не смог реализовать Гончаренко. Отлично сыграл Тамура.
2 Несколько опасных бросков от Андо, но Кубрицкий снова на месте.
1 Японцы снова очень агрессивно начинают период. Мы пока не можем войти в зону соперника.
Второй период начался!!! Надеемся на лучшую игру сборной Украины.

Первый период

Время Событие
Первый период завершился. Мы проигрываем 0:1. Очень сложная игра.
20 Очень опасный момент. Сато бросал, но Кубрицкий нас снова спас. Мяч ещё и в штангу попал
19 Никак не могут войти в зону японцев наши хоккеисты. Очень много ошибок.
18 Не смогли японцы нам забросить в большинстве. Грамотно наши сыграли в защите, к тому же Кубрицкий проявил свое мастерство.
17 Филимонов грубо сыграл против Сато и у нас первое удаление в матче.
17 Свою игру пока найти не можем. Соперник у нас сегодня явно сильнее, нежели эстонцы.
15 После пропущенной шайбы добавили в активности, но Тамура пока справляется с бросками игроков сборной Украины.
14 Увы, но мы пропуспаем. Чолач потерял мяч возле ворот, Тсутсуи отдал и Уено с нескольких метров попал в створ.
13 Тамура зафиксировал шайбу после броска Трахта.
12 Дахновский прорвался на пятачок, но защитники заблокировали бросок нашего хоккеиста.
11 Японцы задали быстрый темп матчу, наши стараются отвечать. Из-за этого команды много ошибаются. У вратарей работы мало.
10 Активный прессинг от японцев дает свои плоды. Нам не удается спокойно выходить из защиты. Пока бросаем со средней и дальней дистанции, ближе подойти не удается.
8 Пропустили быструю атаку от японцев, но Касаи с нескольких метров в ворота не попал.
7 Наша команда добавила в активности. Провели несколько опасных атак, но Тамура с дальними бросками справился. Активничал Трахт.
6 Первый опасный момент создали наши, но бросок Гончаренко со средней дистанции парировал голкипер.
5 Явно не такого начала матча мы ожидали. Японцы играют первым номером, но опасных моментов пока не было.
4 Зажали соперники нашу команду в своей зоне. Динамичное начало от соперников.
3 У нашей сборной в начале матча не получается свободно выходить с защиты в атаку. Опасных моментов нету.
2 Опасно было возле наших ворот, но Кубрицкий среагировал на бросок.
1 Японцы начали игру агрессивно. Отметим, что у нас сегодня в воротах Кубрицкий, а не Майко.
Матч начался!!! Вбрасывания выиграли японцы.

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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
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Комментарии (1)
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VladKoval61 (Херсон)
14.12.2021 в 14:09
проиграть япошкам йоханний бабай
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