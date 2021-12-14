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Украина U-20 проводит второй матч на ЧМ по хоккею. Текстовая трансляция

Хоккей
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Верим во вторую победу!

Украина U-20 проводит второй матч на ЧМ по хоккею. Текстовая трансляция

Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 14 декабря, украинская молодёжная сборная по хоккею проведёт второй поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. Соперником наших ребят станут сверстники из Японии. Поединок состоится в Эстонии, где проходят матчи ЧМ, а стартовое вбрасывание запланировано на 12:30 по Киеву. Следить за этой игрой очень удобно в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

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В стартовом матче наша сборная разгромила хозяев турнира эстонцев - 7:2. Матч Японии и Словении закончился со счётом 7:3 в пользу европейцев.

Украина U-20:
Вратари: Кубрицкий, Майко
Защитники: Чолач, Дахновский, Гребеник, Пономаренко, Евтухов, Палийчук, Сушков, Филимонов
Нападающие: Коржилецкий, Симчук, Гончаренко, Трахт, Шаповалов, Бородай, Панасенко, Царковский, Ткач, Варава, Грабовецкий

Япония U-20
Вратари: Тамура, Отсука
Защитники: Немото, Сасанака, Тока, Ова, Касаи, Таканаши, Такасаки
Нападающие: Морита, Окубу, Хамано, Тсутсуми, Андо, Уено, Сато, Мурасе, Танехи, Саманума, Нишиваки

Украина U-20 - Япония U-20 0:0
Шайбы:

Третий период

Время Событие

Второй период

Время Событие

Первый период

Время Событие
1 Японцы начали игру агрессивно. Отметим, что у нас сегодня в воротах Кубрицкий, а не Майко.
Матч начался!!! Вбрасывания выиграли японцы.

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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
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