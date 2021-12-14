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Украина U-20 проводит второй матч на ЧМ по хоккею. Текстовая трансляция
Верим во вторую победу!
Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен
Во вторник, 14 декабря, украинская молодёжная сборная по хоккею проведёт второй поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. Соперником наших ребят станут сверстники из Японии. Поединок состоится в Эстонии, где проходят матчи ЧМ, а стартовое вбрасывание запланировано на 12:30 по Киеву. Следить за этой игрой очень удобно в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
В стартовом матче наша сборная разгромила хозяев турнира эстонцев - 7:2. Матч Японии и Словении закончился со счётом 7:3 в пользу европейцев.
Украина U-20:
Вратари: Кубрицкий, Майко
Защитники: Чолач, Дахновский, Гребеник, Пономаренко, Евтухов, Палийчук, Сушков, Филимонов
Нападающие: Коржилецкий, Симчук, Гончаренко, Трахт, Шаповалов, Бородай, Панасенко, Царковский, Ткач, Варава, Грабовецкий
Япония U-20
Вратари: Тамура, Отсука
Защитники: Немото, Сасанака, Тока, Ова, Касаи, Таканаши, Такасаки
Нападающие: Морита, Окубу, Хамано, Тсутсуми, Андо, Уено, Сато, Мурасе, Танехи, Саманума, Нишиваки
Украина U-20 - Япония U-20 0:0
Шайбы:
Третий период
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Второй период
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Первый период
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|Японцы начали игру агрессивно. Отметим, что у нас сегодня в воротах Кубрицкий, а не Майко.
|Матч начался!!! Вбрасывания выиграли японцы.
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