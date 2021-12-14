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Украинский хоккеист получил сотрясение мозга на чемпионате мира – соперника дисквалифицировали до конца турнира
Драма в Таллине
фото - fhu.com.ua
Сборная Украины U-20 в первом матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB
В концовке поединка защитник сборной Эстонии Никита Филипенко локтем ударил украинца Дмитрия Кобыльника.
Дисциплинарный комитет IIHF счел действия Филипенко намеренными и опасными и дисквалифицировал эстонца до завершения чемпионата мира.
Что касается Дмитрия Кобыльника, то украинец получил сотрясение мозга средней тяжести. На данный момент неизвестно, сможет ли он помочь сборной Украины в оставшихся матчах чемпионата мира.
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