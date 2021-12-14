Украинский хоккеист получил сотрясение мозга на чемпионате мира – соперника дисквалифицировали до конца турнира

Сборная Украины U-20 в первом матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB со счетом 7:2 разгромила Эстонию .

В концовке поединка защитник сборной Эстонии Никита Филипенко локтем ударил украинца Дмитрия Кобыльника.

Дисциплинарный комитет IIHF счел действия Филипенко намеренными и опасными и дисквалифицировал эстонца до завершения чемпионата мира.

Что касается Дмитрия Кобыльника, то украинец получил сотрясение мозга средней тяжести. На данный момент неизвестно, сможет ли он помочь сборной Украины в оставшихся матчах чемпионата мира.