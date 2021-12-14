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Украина U-20 проиграла Японии во втором матче ЧМ по хоккею
Осечка украинских юниоров
фото - fhu.com.ua
Во втором матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB молодежная сборная Украины по хоккею впервые в истории уступила сверстникам из Японии.
Украина U-20 – Япония U-20 1:3
Голы: Симчук, 20 – Уено, 14, Ова, 5 (большинство), Цуцуми, 20 (пустые ворота).
Турнирная таблица: Словения – 3 (1 матч), Франция – 3 (1), Украина – 3 (2), Япония – 3 (2), Польша – 0 (1), Эстония – 0 (1).
Следующий матч на чемпионате мира украинцы проведут 15 декабря против Франции.
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