Украина U-20 проиграла Японии во втором матче ЧМ по хоккею

Во втором матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB молодежная сборная Украины по хоккею впервые в истории уступила сверстникам из Японии.

Украина U-20 – Япония U-20 1:3

Голы: Симчук, 20 – Уено, 14, Ова, 5 (большинство), Цуцуми, 20 (пустые ворота).

Турнирная таблица: Словения – 3 (1 матч), Франция – 3 (1), Украина – 3 (2), Япония – 3 (2), Польша – 0 (1), Эстония – 0 (1).

Следующий матч на чемпионате мира украинцы проведут 15 декабря против Франции.