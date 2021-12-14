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НХЛ планирует увеличить потолок зарплат с сезона-2022/2023
Все из-за долга
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НХЛ планирует, что доходы в этом сезоне составят $ 5,2 млрд. Ожидается, что рост дохода в следующем сезоне позволит поднять потолок зарплат на $ 1 млн — до $ 82,5 млн.
"С экономической точки зрения у нас всё хорошо. Бизнес-партнёрство развивается отлично и приносит хороший доход по сравнению с тем, что было до пандемии. Наши новые и старые партнёры показывают уверенные отношения с хоккеем.
Мы могли бы закрыть долг быстрее, но тогда игрокам пришлось бы отдавать больше, так что мы выровняли выплаты. Но наши прогнозы в этом плане благоприятны, система работает так, как и планировалось", – цитирует Беттмэна "Белорусский хоккей" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
Сообщается, что если ежегодный доход продолжит расти, то каждый год потолок зарплат будет увеличиваться на $ 1 млн, пока игроки не выплатят долг лиге по эскроу
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