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Украина U-20 проводит третий матч на ЧМ. Текстовая трансляция

Хоккей
(1 голосов)

Отступать некуда

Украина U-20 проводит третий матч на ЧМ. Текстовая трансляция

Фото: facebook.com/jaahokiliit / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодёжная сборная Украины по хоккею проводит свой третий поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. На этот раз наши ребята встретятся с французами. Поединок состоится в среду, 15 декабря, и начнётся в 16:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете в текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

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Наша команда на чемпионате стартовала с уверенной победы против Эстонии (7:2), но уже вчера без особых шансов проиграли Японии (1:3). Что касается французов, то они в своей дебютной встрече здесь выиграли у Польши со счетом (6:2), а затем победили Эстонию (2:0).

Франция U-20 - Украина U-20 0:0
Шайбы:

Третий период

Время Событие

Второй период

Время Событие

Первый период

Время Событие

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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею чемпионат мира по хоккею U20
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