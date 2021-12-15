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Украина U-20 проводит третий матч на ЧМ. Текстовая трансляция
Отступать некуда
Фото: facebook.com/jaahokiliit / Автор неизвестен
Молодёжная сборная Украины по хоккею проводит свой третий поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. На этот раз наши ребята встретятся с французами. Поединок состоится в среду, 15 декабря, и начнётся в 16:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете в текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Наша команда на чемпионате стартовала с уверенной победы против Эстонии (7:2), но уже вчера без особых шансов проиграли Японии (1:3). Что касается французов, то они в своей дебютной встрече здесь выиграли у Польши со счетом (6:2), а затем победили Эстонию (2:0).
Франция U-20 - Украина U-20 0:0
Шайбы:
Третий период
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