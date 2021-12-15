Украина U-20 в матче-триллере в овертайме вырывает победу в Франции. Как это было

Молодёжная сборная Украины по хоккею проводит свой третий поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. На этот раз наши ребята встретятся с французами. Поединок состоится в среду, 15 декабря, и начнётся в 16:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете в текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Наша команда на чемпионате стартовала с уверенной победы против Эстонии (7:2), но уже вчера без особых шансов проиграли Японии (1:3). Что касается французов, то они в своей дебютной встрече здесь выиграли у Польши со счетом (6:2), а затем победили Эстонию (2:0).

Франция U-20:

Вратари: Макеев, Келлер

Защитники: Фертин, Догемон, Джигаури, Боскью, Горвез, Лоррокье, Руссел

Нападающие: Наварро, Херве, Бачелет, Даир, Гуеуриф, Перрет, Леборнье, Джемел, Томасино, Симонсен, Сираудин, Коломбин, Керри.

Украина U-20:

Вратари: Майко, Кубрицкий;

Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;

Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.

Франция U-20 - Украина U-20 6:7 (основное время 6:6)

Шайбы: Симонсен, 6, Грабовецкий, 7, Гончаренко, 8, Симчук, 11, Царьковский ,12, Трахт, 20, Гуеуриф, 24, Херве, 31, Даир, 32, Леборне, 43 , Коломбин, 47, Симчук, 58, Гребенник, 63

Третий период

Время Событие 3 ГОЛЛЛЛЛЛ. Мы побеждаем. Шайбу забросил Артем Гребенник. 3 Прорвался на пятачек Панасенко, но переиграть голкипера он не сумел. 1 Повезло нам сейчас. Томасино попал в штангу. Овертайм начался!!! Невероятный матч-триллер завершился 6:6. Нас ждёт овертайм. 20 Вырвать победу никто из команд не сумел. 19 Коржилецкий мог забрасывать, но нашему игроку немного не повезло. Мяч пролетел мимо ворот. 19 Варава опасно бросал со средней зоны, но защитники заблокировали бросок. 18 ГОЛЛЛЛЛЛЛЛ. Мы реализовали большинство. Активная игра на пятачке принесла свои плоды. Забросил Михаил Симчук. 17 Против Ткача сыграли грубо и удаление у французов. 16 Опасно бросал Чолач, но выше ворот. Мы сейчас перехватили инициативу. 15 Игрок сборной Франции ошибся возле своих ворот, но Гончаренко не смог переиграть Келлера. 15 Сейчас идет равная игра с атаками то на одни, то на другие ворота. 13 Прижать соперников возле ворот у нас пока не получается. Французы спокойно отбиваются. 12 Очень опасно было у наших ворот и только каким-то чудом удалось отбится. Мы пока ещё в игре благодаря сейвам Кубрицкого. 11 За толчок соперника клюшкой удалили Гончаренко. Всё очень плохо. 9 Дисциплина подводит нашу сборную. Снова будем играть в меньшинстве. 8 Моральное состояние у нашей сборной сейчас не самое лучшее. Очень много ошибок в простых ситуациях. 7 Соперники реализовали большинство и вышли вперёд. Забросил Коломбин. 7 Мало что у нас получается на старте третьего периода. Соперник зажал нас возле ворот. 6 Реализовать большинство мы не смогли, а теперь сами будем играть в меньшинстве. 4 Мы сейчас будем играть в большинстве. Симчук заставил соперника сфолить. 3 Увы, но мы пропускаем. Очень неудачно сыграли у пятачка и счёт уже равный. Отличился Леборне. 2 Пока нам удаётся отвести игру от своих ворот. Агрессивная игра даёт свои плоды. 1 Равная игра в начале периода. Шайба пока у команд надолго не может задержатся. Третий период начался. Болеем за наших!!!

Второй период

Время Событие Провальный для нашей сборной второй период завершился!!! 20 В конце периода игровое преимущество в нашей сборной, но забросить никак не можем. 18 Реализовать выход 2 в 1 мы не смогли. Бросок Шаповалова парировал Келлер. 17 Опасно бросал Трахт, но уверенно сыграл Келлер. Он отбил шайбу плечом. 17 Шайба сейчас в зоне защиты сборной Франции, но в завершении мы очень часто ошибаемся. Соперник спокойно отбивается. 15 В большинстве у нас снова ничего не получилось. Из-за своих ошибок оставили Келлера без работы. 13 Очередное удаление в сборной Франции. За блокировку удалили Коломбина 12 Катастрофа!!! Майко отбил шайбу перед собой, а Даир уверенно сыграл на добивании. 11 Французы расположились в нашей зоне и спокойно реализовали большинстве. Херве оставили одного на пятачке, он развернулся и бросил мимо голкипера. 10 Реализовать большинство мы не смогли. Очень пассивно играли в зоне соперника. К тому же, сейчас будем играть в меньшинстве. Грубо сыграл Гребенник. 8 За имитацию падения удалили игрока сборной Франции. Мы будем играть в большинстве. 8 В начале второго периода у нас ничего не получается. Сборная Франции очень сильно начала этот период 7 Реализовать большинство французы не смогли. Было очень нервно, но нашим удалось отбится. 5 Снова будем играть в меньшинстве. Удалили Шаповалова. 4 Очень быстро французы реализовали большинство. Отличился Гуеуриф. Шайба пролетела над Майком. 3 Французы с большим желанием сейчас играют, ведь им терять нечего. Мы сейчас будем играть в меньшинстве. За грубую игру удалили Сушкова. 2 Опасно было возле наших ворот, но Майко парировал бросок от Симонсена, который выходил один на один. 1 Агрессивно начали второй период французы, но пока без опасных моментов. Соперник добавил в силовой игре. Второй период начался!!!

Первый период