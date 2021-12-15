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Украина U-20 в матче-триллере в овертайме вырывает победу в Франции. Как это было
Отступать некуда
Фото: facebook.com/jaahokiliit / Автор неизвестен
Молодёжная сборная Украины по хоккею проводит свой третий поединок на Чемпионате мира в дивизионе IB. На этот раз наши ребята встретятся с французами. Поединок состоится в среду, 15 декабря, и начнётся в 16:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете в текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Наша команда на чемпионате стартовала с уверенной победы против Эстонии (7:2), но уже вчера без особых шансов проиграли Японии (1:3). Что касается французов, то они в своей дебютной встрече здесь выиграли у Польши со счетом (6:2), а затем победили Эстонию (2:0).
Франция U-20:
Вратари: Макеев, Келлер
Защитники: Фертин, Догемон, Джигаури, Боскью, Горвез, Лоррокье, Руссел
Нападающие: Наварро, Херве, Бачелет, Даир, Гуеуриф, Перрет, Леборнье, Джемел, Томасино, Симонсен, Сираудин, Коломбин, Керри.
Украина U-20:
Вратари: Майко, Кубрицкий;
Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;
Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.
Франция U-20 - Украина U-20 6:7 (основное время 6:6)
Шайбы: Симонсен, 6, Грабовецкий, 7, Гончаренко, 8, Симчук, 11, Царьковский ,12, Трахт, 20, Гуеуриф, 24, Херве, 31, Даир, 32, Леборне, 43 , Коломбин, 47, Симчук, 58, Гребенник, 63
Третий период
|Время
|Событие
|3
|ГОЛЛЛЛЛЛ. Мы побеждаем. Шайбу забросил Артем Гребенник.
|3
|Прорвался на пятачек Панасенко, но переиграть голкипера он не сумел.
|1
|Повезло нам сейчас. Томасино попал в штангу.
|Овертайм начался!!!
|Невероятный матч-триллер завершился 6:6. Нас ждёт овертайм.
|20
|Вырвать победу никто из команд не сумел.
|19
|Коржилецкий мог забрасывать, но нашему игроку немного не повезло. Мяч пролетел мимо ворот.
|19
|Варава опасно бросал со средней зоны, но защитники заблокировали бросок.
|18
|ГОЛЛЛЛЛЛЛЛ. Мы реализовали большинство. Активная игра на пятачке принесла свои плоды. Забросил Михаил Симчук.
|17
|Против Ткача сыграли грубо и удаление у французов.
|16
|Опасно бросал Чолач, но выше ворот. Мы сейчас перехватили инициативу.
|15
|Игрок сборной Франции ошибся возле своих ворот, но Гончаренко не смог переиграть Келлера.
|15
|Сейчас идет равная игра с атаками то на одни, то на другие ворота.
|13
|Прижать соперников возле ворот у нас пока не получается. Французы спокойно отбиваются.
|12
|Очень опасно было у наших ворот и только каким-то чудом удалось отбится. Мы пока ещё в игре благодаря сейвам Кубрицкого.
|11
|За толчок соперника клюшкой удалили Гончаренко. Всё очень плохо.
|9
|Дисциплина подводит нашу сборную. Снова будем играть в меньшинстве.
|8
|Моральное состояние у нашей сборной сейчас не самое лучшее. Очень много ошибок в простых ситуациях.
|7
|Соперники реализовали большинство и вышли вперёд. Забросил Коломбин.
|7
|Мало что у нас получается на старте третьего периода. Соперник зажал нас возле ворот.
|6
|Реализовать большинство мы не смогли, а теперь сами будем играть в меньшинстве.
|4
|Мы сейчас будем играть в большинстве. Симчук заставил соперника сфолить.
|3
|Увы, но мы пропускаем. Очень неудачно сыграли у пятачка и счёт уже равный. Отличился Леборне.
|2
|Пока нам удаётся отвести игру от своих ворот. Агрессивная игра даёт свои плоды.
|1
|Равная игра в начале периода. Шайба пока у команд надолго не может задержатся.
|Третий период начался. Болеем за наших!!!
Второй период
|Время
|Событие
|Провальный для нашей сборной второй период завершился!!!
|20
|В конце периода игровое преимущество в нашей сборной, но забросить никак не можем.
|18
|Реализовать выход 2 в 1 мы не смогли. Бросок Шаповалова парировал Келлер.
|17
|Опасно бросал Трахт, но уверенно сыграл Келлер. Он отбил шайбу плечом.
|17
|Шайба сейчас в зоне защиты сборной Франции, но в завершении мы очень часто ошибаемся. Соперник спокойно отбивается.
|15
|В большинстве у нас снова ничего не получилось. Из-за своих ошибок оставили Келлера без работы.
|13
|Очередное удаление в сборной Франции. За блокировку удалили Коломбина
|12
|Катастрофа!!! Майко отбил шайбу перед собой, а Даир уверенно сыграл на добивании.
|11
|Французы расположились в нашей зоне и спокойно реализовали большинстве. Херве оставили одного на пятачке, он развернулся и бросил мимо голкипера.
|10
|Реализовать большинство мы не смогли. Очень пассивно играли в зоне соперника. К тому же, сейчас будем играть в меньшинстве. Грубо сыграл Гребенник.
|8
|За имитацию падения удалили игрока сборной Франции. Мы будем играть в большинстве.
|8
|В начале второго периода у нас ничего не получается. Сборная Франции очень сильно начала этот период
|7
|Реализовать большинство французы не смогли. Было очень нервно, но нашим удалось отбится.
|5
|Снова будем играть в меньшинстве. Удалили Шаповалова.
|4
|Очень быстро французы реализовали большинство. Отличился Гуеуриф. Шайба пролетела над Майком.
|3
|Французы с большим желанием сейчас играют, ведь им терять нечего. Мы сейчас будем играть в меньшинстве. За грубую игру удалили Сушкова.
|2
|Опасно было возле наших ворот, но Майко парировал бросок от Симонсена, который выходил один на один.
|1
|Агрессивно начали второй период французы, но пока без опасных моментов. Соперник добавил в силовой игре.
|Второй период начался!!!
Первый период
|Время
|Событие
|Первый период завершился. Отличный хоккей в испольнении сборной Украины.
|20
|Всё-таки мы смогли реализовать большинство. Трахт добил шайбу в ворота Келлера. Это розгром.
|19
|Чолач издали бросал, но шайба попала в штангу. Мы зарабатываем булит. Игрок сборной Франции кинул перчатку в Грабовецкого. Увы, но Симчук буллит не реализовал.
|18
|И ещё одно удаление в французов. 30 секунд будем играть 5 на 3.
|16
|Снова удаления в Франции. Отличный шанс для наших.
|15
|Полностью контролируем сейчас игру. Не даём французам выйти в атаку.
|13
|Тренер сборной Франции поменял голкипера, но Келлер не успел и минуты сыграть, а уже ошибся в моменте с пропущенной шайбой.
|12
|Французы сейчас морально подавлены, у них мало что получается. Зажать нас возле ворот соперники не могут. А мы забросили уже 4 шайбу. После быстрой атаки отличился Царьковский, а асистировал Панасенко.
|11
|Симчук переигрывает Макеева и увеличивает преимущество Украины
|10
|Наша сборная сейчас контролирует игру.
|8
|ГОЛЛЛЛ. Мы реализовали большинство. Гончаренко кистевым броском попал в девятку. Отметим отличную игру на вбрасывании в зоне соперника.
|8
|Мы будем играть в большинстве. Первое удаление в матче.
|7
|После пропущенной шайбы мы зажали соперников возле ворот и сравняли счёт. Ткач не переиграл голкипера, но Грабовецкий добил.
|6
|Коржилецкий грубо ошибся и шайба оказалась у соперников. Руссел отдал, а Симонсен забросил. Вот так неожиданно мы пропустили.
|5
|Бросок Джемела из-за ворот парировал Майко. Огрызнулись французы.
|4
|Шайба пока больше находится в зоне защиты французов. Неплохо мы начали игру.
|3
|Первый опасный момент в матче. Из средней зоны бросал Симчук, но голкипер парировал бросок нашего игрока.
|2
|Команды провели несколько атак, но без опасных бросков. Темп игры у нас невысокий.
|1
|Равная игра на старте встречи. Пока без работы для голкиперов.
|Матч начался!!! Вбрасывание выиграла сборная Украины.
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