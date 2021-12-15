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Мариуполь легко справился с Альтаиром в матче Суперлиги

Хоккей
(1 голосов)

Гости выглядели убедительнее

Мариуполь легко справился с Альтаиром в матче Суперлиги

Новина українською

15 декабря, в рамках 2-го тура хоккейной Суперлиги Украины "Альтаир" встретился с "Мариуполем".

В первом периоде счёт в матче открыл Илья Коренчук, но вскоре Сергей Твердохлебов реализовал большинство и сравнял счёт. До конца первого периода Тютченко вывел команду вперёд. На перерыв противники ушли со счётом 1:2.

Во втором периоде "Альтаир" сравнял счёт. Меньше чем через минуту Тютченко отыграл забитый гол дружковковцев. "Стальные чайки" увеличили преимущество четвертым голом. Подопечные Сергея Витера отзащищались в меньшинстве и играя в равных составах забросили шайбу.

В третьем игровом отрезке "Мариуполь" не сбавлял обороты, шестую и седьмую шайбы команды забросили Сергей Твердохлебов и Александр Костиков.

"Альтаир" - "Мариуполь" 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

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В статье: ХК Мариуполь Альтаир
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Источник:
hsl

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