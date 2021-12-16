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Блашко первой среди украинок стартует в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Хоккей
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Франция принимает шестой этап сезона 2021-2022

Блашко первой среди украинок стартует в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Новина українською

Представлен заявочный лист женского спринта на этапе Кубка мира в Анси. Гонка пройдет 16 декабря в 15:15 по киевскому времени.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

31. Дарья Блашко

40. Елена Билосюк

56. Юлия Джима

70. Ирина Петренко

98. Ольга Абрамова

Полный старт-лист женского спринта

В личном зачете Кубка мира после трех этапов с отрывом в 38 баллов лидирует норвежка Марте Олсбю Ройселанд. В малом зачете спринтерских гонок на первой позиции находится Анна Сола из Беларуси.

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В статье: Юлия Джима Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2021-2022
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