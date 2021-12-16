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Блашко первой среди украинок стартует в спринте на этапе Кубка мира в Анси
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Представлен заявочный лист женского спринта на этапе Кубка мира в Анси. Гонка пройдет 16 декабря в 15:15 по киевскому времени.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
31. Дарья Блашко
40. Елена Билосюк
56. Юлия Джима
70. Ирина Петренко
98. Ольга Абрамова
Полный старт-лист женского спринта
В личном зачете Кубка мира после трех этапов с отрывом в 38 баллов лидирует норвежка Марте Олсбю Ройселанд. В малом зачете спринтерских гонок на первой позиции находится Анна Сола из Беларуси.
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