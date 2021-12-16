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НХЛ. Вашингтон проиграл Чикаго, Анахайм разгромил Сиэтл
Результаты матчей дня в НХЛ
Чикаго – Вашингтон – 5:4 (0:0, 3:2, 1:2, 1:0)
Аризона – Рейнджерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Анахайм – Сиэтл – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
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