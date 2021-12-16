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Краматорск дозаявил двух хоккеистов Днепра

Хоккей
(1 голосов)

Спортсмены проводили не очень результативный сезон

Краматорск дозаявил двух хоккеистов Днепра

Фото: HSL

Новина українською

В адрес хоккейной Суперлиги Украины пришел дозаявочный список от "Краматорска" - клуб пополнил состав нападающим Даниилом Дуюном и защитником Никитой Кругляковым. Оба хоккеиста начинали сезон в херсонском "Днепре".

Даниил Дуюн провел в составе "Днепра" в сезоне 2021/22 16 матчей и не отметился набранными очками.

Никита Кругляков в текущем сезоне сыграл в составе "щук" в 18 поединках и отметился одним ассистом.

В "Краматорске" Даниил Дуюн и Никита Кругляков будут выступать под номерами "77" и "91" соответственно.

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В статье: ХК Днепр (Херсон) ХК Краматорск
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