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Краматорск дозаявил двух хоккеистов Днепра
Спортсмены проводили не очень результативный сезон
Фото: HSL
В адрес хоккейной Суперлиги Украины пришел дозаявочный список от "Краматорска" - клуб пополнил состав нападающим Даниилом Дуюном и защитником Никитой Кругляковым. Оба хоккеиста начинали сезон в херсонском "Днепре".
Даниил Дуюн провел в составе "Днепра" в сезоне 2021/22 16 матчей и не отметился набранными очками.
Никита Кругляков в текущем сезоне сыграл в составе "щук" в 18 поединках и отметился одним ассистом.
В "Краматорске" Даниил Дуюн и Никита Кругляков будут выступать под номерами "77" и "91" соответственно.
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