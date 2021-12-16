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Рождественский кубок. Сборная Украины по хоккею в овертайме уступила Венгрии
Украинцам не повезло
фото - uhl.ua
Национальная сборная Украины не смогла одолеть Венгрию в матче Рождественского кубка. В очередной раз наша команда доказывает, что заслуживает победы, но в третий раз терпит поражение.
На Мемориале Тамаша Шаркози в Будапеште сборная Украины упустила победу над итальянцами, позволив соперникам сравнять счет и перевести игру в овертайм за 1,8 секунды до завершения основного времени.
Венграм на том же турнире команда Шахрайчука и Симчука уступила 1:2. В этот раз наши хоккеисты пропустили за восемь секунд до завершения овертайма.
Следующий матч наша сборная проведет завтра, 17 декабря, с французами.
Венгрия – Украина – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
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