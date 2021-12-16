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Рождественский кубок. Сборная Украины по хоккею в овертайме уступила Венгрии

Хоккей
(1 голосов)

Украинцам не повезло

Рождественский кубок. Сборная Украины по хоккею в овертайме уступила Венгрии

фото - uhl.ua

Новина українською

Национальная сборная Украины не смогла одолеть Венгрию в матче Рождественского кубка. В очередной раз наша команда доказывает, что заслуживает победы, но в третий раз терпит поражение.

На Мемориале Тамаша Шаркози в Будапеште сборная Украины упустила победу над итальянцами, позволив соперникам сравнять счет и перевести игру в овертайм за 1,8 секунды до завершения основного времени.

Венграм на том же турнире команда Шахрайчука и Симчука уступила 1:2. В этот раз наши хоккеисты пропустили за восемь секунд до завершения овертайма.

Следующий матч наша сборная проведет завтра, 17 декабря, с французами.

Венгрия – Украина – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

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В статье: сборная Украины по хоккею
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