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НХЛ. Тампа справилась с Оттавой, успехи Вегаса и Каролины

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа справилась с Оттавой, успехи Вегаса и Каролины

фото - nhl.com

Новина українською

Тампа-Бэй – Оттава – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Нью-Джерси – Вегас – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Монреаль – Филадельфия – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Флорида – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Каролина – Детройт – 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)

Айлендерс – Бостон – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Миннесота – Баффало – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Эдмонтон – Коламбус – 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Сан-Хосе – Ванкувер – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз
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