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НХЛ. Тампа справилась с Оттавой, успехи Вегаса и Каролины
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - nhl.com
Тампа-Бэй – Оттава – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Нью-Джерси – Вегас – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Монреаль – Филадельфия – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Флорида – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Каролина – Детройт – 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)
Айлендерс – Бостон – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Миннесота – Баффало – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Эдмонтон – Коламбус – 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Сан-Хосе – Ванкувер – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
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