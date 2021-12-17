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Украина U-20 играет с лидером группы на ЧМ по хоккею. Текстовая трансляция
Шансы есть, даже когда их нет
Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен
Молодёжная сборная Украины проводит предпоследний матч на Чемпионате мира по хоккею 2021 в дивизионе IB. Соперником наших ребят будет Словения, которая пока идёт со стопроцентным показателям из трёх побед в трёх матчах, соответственно, возглавляя таблицу. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Старт встречи - 17 декабря в 12:30 по Киеву.
Украина U-20:
Вратари: Майко, Кубрицкий;
Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;
Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.
Словения U-20:
Вратари: Колин, Паньтар
Защитники: Петретич, Кошич, Претнар, Слибар, Черне, Масич, Долинар
Нападающие: Махковец, Сливник, Беришич, Скерлеп, Зезель, Буковец, Лангус, Мехле, Повсе, Торок, Бродник, Гомбоч, Бургар
Украина U-20 - Словения U-20 1:3
Шайбы: Масич, 11, Панасенко ,11, Гомбоч, 13, Торок, 16
Третий период
|Время
|Событие
Второй период
|Время
|Событие
Первый период
|Время
|Событие
|16
|Увы, но у нас снова провал в защите. Капитан сборной Словении Торок за забросил в девятку.
|15
|Пока что в атаке у нас мало что получается. Кроме отличного броска Панасенко вспомнить нечего.
|14
|Словенцы сейчас диктуют свои условия. Наша сборная не может спокойно выйти в атаку.
|13
|И снова мы пропускаем. Гомбоч бросил из-под защитника и на его бросок не сумел среагировать Кубрицкий.
|11
|Первый опасный момент и сразу шайба залетает в ворота нашей команды. Масич прорвался и бросил в девятку. Но, буквально в следующей атаке Панасенко кистевым броском сравнивает счёт.
|9
|От синей линии бросал Евтухов, но шайба просвестела мимо ворот.
|8
|Равная игра, соперники пытаются поддержывать быстрый темп, но в атаке почти ничего не получается.
|7
|Сейчас словенцы больше контролируют шайбу, но также без обострения впереди.
|6
|Наша сборная играет на больших скоростях, однако пока без моментов. Бросков нам не хватает.
|5
|Очень мало конструктива у нас в начале встрече. Защита пока явно смотрится лучше атаки.
|3
|Команды провели по несколько атак, но пока без результата. Надолго задержатся в зоне словенцев у нас пока не получается.
|2
|Пока что команды играют очень акуратно, в голкиперов работы нету.
|1
|Словенцы в начале матча играют активнее, но пока без опасных моментов.
|Матч начался!!! Вбрасывание выиграли словенцы.
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