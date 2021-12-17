Украина U-20 играет с лидером группы на ЧМ по хоккею. Текстовая трансляция

Молодёжная сборная Украины проводит предпоследний матч на Чемпионате мира по хоккею 2021 в дивизионе IB. Соперником наших ребят будет Словения, которая пока идёт со стопроцентным показателям из трёх побед в трёх матчах, соответственно, возглавляя таблицу. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Старт встречи - 17 декабря в 12:30 по Киеву.

Украина U-20:

Вратари: Майко, Кубрицкий;

Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;

Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.

Словения U-20:

Вратари: Колин, Паньтар

Защитники: Петретич, Кошич, Претнар, Слибар, Черне, Масич, Долинар

Нападающие: Махковец, Сливник, Беришич, Скерлеп, Зезель, Буковец, Лангус, Мехле, Повсе, Торок, Бродник, Гомбоч, Бургар

Украина U-20 - Словения U-20 1:3

Шайбы: Масич, 11, Панасенко ,11, Гомбоч, 13, Торок, 16

Третий период

Время Событие

Второй период

Время Событие

Первый период