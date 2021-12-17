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Украина U-20 играет с лидером группы на ЧМ по хоккею. Текстовая трансляция

Хоккей
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Украина U-20 играет с лидером группы на ЧМ по хоккею. Текстовая трансляция

Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодёжная сборная Украины проводит предпоследний матч на Чемпионате мира по хоккею 2021 в дивизионе IB. Соперником наших ребят будет Словения, которая пока идёт со стопроцентным показателям из трёх побед в трёх матчах, соответственно, возглавляя таблицу. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Старт встречи - 17 декабря в 12:30 по Киеву.

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Украина U-20:
Вратари: Майко, Кубрицкий;
Защитники: Чолач, Евтухов, Палийчук, Гребенник, Дахновский, Филимонов, Пономаренко, Сушков;
Нападающие: Трахт, Царьковский, Ткач, Панасенко, Шаповалов, Бородай, Стецюра, Грабовецкий, Симчук, Коржилецкий, Гончаренко, Кобыльник, Варава.

Словения U-20:
Вратари: Колин, Паньтар
Защитники: Петретич, Кошич, Претнар, Слибар, Черне, Масич, Долинар
Нападающие: Махковец, Сливник, Беришич, Скерлеп, Зезель, Буковец, Лангус, Мехле, Повсе, Торок, Бродник, Гомбоч, Бургар

Украина U-20 - Словения U-20 1:3
Шайбы: Масич, 11, Панасенко ,11, Гомбоч, 13, Торок, 16

Третий период

Время Событие

Второй период

Время Событие

Первый период

Время Событие
16 Увы, но у нас снова провал в защите. Капитан сборной Словении Торок за забросил в девятку.
15 Пока что в атаке у нас мало что получается. Кроме отличного броска Панасенко вспомнить нечего.
14 Словенцы сейчас диктуют свои условия. Наша сборная не может спокойно выйти в атаку.
13 И снова мы пропускаем. Гомбоч бросил из-под защитника и на его бросок не сумел среагировать Кубрицкий.
11 Первый опасный момент и сразу шайба залетает в ворота нашей команды. Масич прорвался и бросил в девятку. Но, буквально в следующей атаке Панасенко кистевым броском сравнивает счёт.
9 От синей линии бросал Евтухов, но шайба просвестела мимо ворот.
8 Равная игра, соперники пытаются поддержывать быстрый темп, но в атаке почти ничего не получается.
7 Сейчас словенцы больше контролируют шайбу, но также без обострения впереди.
6 Наша сборная играет на больших скоростях, однако пока без моментов. Бросков нам не хватает.
5 Очень мало конструктива у нас в начале встрече. Защита пока явно смотрится лучше атаки.
3 Команды провели по несколько атак, но пока без результата. Надолго задержатся в зоне словенцев у нас пока не получается.
2 Пока что команды играют очень акуратно, в голкиперов работы нету.
1 Словенцы в начале матча играют активнее, но пока без опасных моментов.
Матч начался!!! Вбрасывание выиграли словенцы.
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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
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