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Главный тренер Виннипега Пол Морис покинул команду, он возглавлял её 7 лет
Команда занимает последнее место в Западной конференции
Главный тренер "Виннипег Джетс" Пол Морис ушёл в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Исполняющим обязанности тренера назначен Дэйв Лоури. С ноября 2020 года Лоури входил в тренерский штаб команды в качестве ассистента.
Морис работал главным тренером команды с 2014 года. Он также возглавлял "Торонто Мэйпл Лифс" и "Каролину Харрикейнз" в НХЛ и магнитогорский "Металлург" в КХЛ.
В текущем сезоне "Виннипег" с 31 очком после 29 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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