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Главный тренер Виннипега Пол Морис покинул команду, он возглавлял её 7 лет

Хоккей
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Команда занимает последнее место в Западной конференции

Главный тренер Виннипега Пол Морис покинул команду, он возглавлял её 7 лет

Новина українською

Главный тренер "Виннипег Джетс" Пол Морис ушёл в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности тренера назначен Дэйв Лоури. С ноября 2020 года Лоури входил в тренерский штаб команды в качестве ассистента.

Морис работал главным тренером команды с 2014 года. Он также возглавлял "Торонто Мэйпл Лифс" и "Каролину Харрикейнз" в НХЛ и магнитогорский "Металлург" в КХЛ.

В текущем сезоне "Виннипег" с 31 очком после 29 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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В статье: Виннипег Джетс
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