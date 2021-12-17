Главный тренер Виннипега Пол Морис покинул команду, он возглавлял её 7 лет

Главный тренер "Виннипег Джетс" Пол Морис ушёл в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности тренера назначен Дэйв Лоури. С ноября 2020 года Лоури входил в тренерский штаб команды в качестве ассистента.

Морис работал главным тренером команды с 2014 года. Он также возглавлял "Торонто Мэйпл Лифс" и "Каролину Харрикейнз" в НХЛ и магнитогорский "Металлург" в КХЛ.

В текущем сезоне "Виннипег" с 31 очком после 29 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.