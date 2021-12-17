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Краматорск в концовке матча обыграл Альтаир

Хоккей
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Хозяева сумели реализовать свои моменты

Краматорск в концовке матча обыграл Альтаир

https://uhl.ua

Новина українською

17 декабря, в рамках 4-го тура хоккейной Суперлиги Украины "Краматорск" встретился с "Альтаиром".

В первом периоде команды атаковали друг друга, создавая моменты у ворот противника, но не удалось открыть счёт.

Во втором периоде "Краматорск" наседал на "Альтаир", стараясь открыть счёт в матче, но шайба не шла в ворота.

В завершающей двадцатиминутке краматорчане активно прессинговали "Альтаир". "Краматорск" вышел вперёд – Святослав Тимченко забросил шайбу, обыграв Богдана Дьяченко. Матч завершился со счётом 2:0.

"Краматорск" - "Альтаир" 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

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В статье: ХК Краматорск
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