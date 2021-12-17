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Сборная Украины с минимальным счетом уступила Франции в Рождественском Кубке
Снова не повезло
фото - ФХУ
17 декабря сборная Украины по хоккею провела второй матч на международном турнире в Польше. Напомним, что в своем последнем матче подопечные Вадима Шахрайчука уступили Венгрии в овертайме. Сегодня же украинцы встречались с Францией.
Французы в ранге чемпионатов мира находятся одним дивизионов выше. Матч проходил на равных, но под занавес встречи гости оказались более удачливее и украинцы снова потерпели минимальное поражение 1:2 в основное время.
18 декабря Украина сыграет против Польши, нашего соперника на чемпионате мира-2022.
Украина - Франция 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
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