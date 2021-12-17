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Сборная Украины с минимальным счетом уступила Франции в Рождественском Кубке

Хоккей
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Снова не повезло

Сборная Украины с минимальным счетом уступила Франции в Рождественском Кубке

фото - ФХУ

Новина українською

17 декабря сборная Украины по хоккею провела второй матч на международном турнире в Польше. Напомним, что в своем последнем матче подопечные Вадима Шахрайчука уступили Венгрии в овертайме. Сегодня же украинцы встречались с Францией.

Французы в ранге чемпионатов мира находятся одним дивизионов выше. Матч проходил на равных, но под занавес встречи гости оказались более удачливее и украинцы снова потерпели минимальное поражение 1:2 в основное время.

18 декабря Украина сыграет против Польши, нашего соперника на чемпионате мира-2022.

Украина - Франция 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

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В статье: сборная Украины по хоккею
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