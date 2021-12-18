Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Баффало, Чикаго уступает Нэшвиллу
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 17 на 18 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Баффало"
3 – 2 после ОТ (1-0; 1-1; 0-1; 1-0)
"Рейнджерс" – "Вегас"
2 – 3 после Б (0-1; 2-0; 0-1; 0-0; 0-1)
"Виннипег" – "Вашингтон"
2 – 5 (0-0; 1-2; 1-3)
"Сент-Луис" – "Даллас"
4 – 1 (0-0; 2-0; 2-1)
"Чикаго" – "Нэшвилл"
2 – 3 после ОТ (1-1; 0-0; 1-1; 0-1)
"Анахайм" – "Аризона"
5 – 6 после ОТ (3-2; 0-1; 2-2; 0-1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сабо: Заря, как команда, лучше Дженоа
- Алиев: Российское гражданство для Мампасси? Ничего такого. Я тоже принял украинское гражданство
- Агент: Петраков ни разу не прокомментировал ситуацию с Кочергиным, наверное, его это устраивает
- Холодный душ: Украина U-20 проигрывает Японии. Как это было
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...