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НХЛ. Вегас дожал Айлендерс, Вашингтон уступил Лос-Анджелесу
Результаты матчей дня в НХЛ
Айлендерс – Вегас – 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Виннипег – Сент-Луис – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Вашингтон – Лос-Анджелес – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Нью-Джерси – Питтсбург – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
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