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Сокол разгромил Альтаир на домашней арене
Хозяева лучше выглядели
фото - УХЛ
20 декабря, СК "Сокол" провёл свой первый матч в сезоне хоккейной Суперлиги Париматч на домашней арене, где встретился с "Альтаиром".
В стартовом игровом отрезке первыми счёт в матче открыли хозяева. Спустя 10 минут Мельников перехватил шайбу после вбрасывания и направил её между щитков Дьяченко, удвоив преимущество.
Во втором периоде "Сокол" продолжил набирать обороты и забил третий гол киевлян, а меньше чем через минуту и четвертую шайбу.
В третьем периоде "Альтаир" наседал на ворота Даниила Яковлева, но команда отстояла свои владения.
"Сокол" - "Альтаир" 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
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