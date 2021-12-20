Сокол разгромил Альтаир на домашней арене

20 декабря, СК "Сокол" провёл свой первый матч в сезоне хоккейной Суперлиги Париматч на домашней арене, где встретился с "Альтаиром".

В стартовом игровом отрезке первыми счёт в матче открыли хозяева. Спустя 10 минут Мельников перехватил шайбу после вбрасывания и направил её между щитков Дьяченко, удвоив преимущество.

Во втором периоде "Сокол" продолжил набирать обороты и забил третий гол киевлян, а меньше чем через минуту и четвертую шайбу.

В третьем периоде "Альтаир" наседал на ворота Даниила Яковлева, но команда отстояла свои владения.

"Сокол" - "Альтаир" 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)