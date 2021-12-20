  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол разгромил Альтаир на домашней арене
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол разгромил Альтаир на домашней арене

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева лучше выглядели

Сокол разгромил Альтаир на домашней арене

фото - УХЛ

Новина українською

20 декабря, СК "Сокол" провёл свой первый матч в сезоне хоккейной Суперлиги Париматч на домашней арене, где встретился с "Альтаиром".

В стартовом игровом отрезке первыми счёт в матче открыли хозяева. Спустя 10 минут Мельников перехватил шайбу после вбрасывания и направил её между щитков Дьяченко, удвоив преимущество.

Во втором периоде "Сокол" продолжил набирать обороты и забил третий гол киевлян, а меньше чем через минуту и четвертую шайбу.

В третьем периоде "Альтаир" наседал на ворота Даниила Яковлева, но команда отстояла свои владения.

"Сокол" - "Альтаир" 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сокол Альтаир
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...