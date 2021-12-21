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НХЛ. Даллас забросил семь шайб в ворота Миннесоты
Результаты матчей дня в НХЛ
Даллас – Миннесота – 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)
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