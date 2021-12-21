Дисциплинарный комитет ФХУ начал расследование в отношении участников Суперлиги

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины получил запрос от Совета Федерации по поводу участия спортсменов в так называемом соревновании "суперлиги".

ДК ФХУ изучает все материалы дела о причастности тех или иных лиц (спортсменов, тренеров, руководителей клубов), а также самих клубов как юридических лиц к этому, не признанному официально турниру.

Приходится констатировать, что объем информации очень большой, но в ближайшее время решение ГК ФХУ будет обнародовано. К причастным лицам будут применены соответствующие санкции, если факт нарушения будет доказан.

Напомним, что так называемую "суперлигу" создали исключенные из числа участников чемпионата Украинской хоккейной лиги за нарушение регламента соревнований клубы "Донбасс" и "Краматорск", а также "Мариуполь", решивший покинуть национальное первенство в знак солидарности и несуществующий на спортивной карте нашей государства клуб "Динамо" (Харьков).