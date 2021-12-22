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НХЛ. Тампа совершила камбэк в матче с Вегасом
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - nhl.com
Вегас – Тампа-Бэй – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
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