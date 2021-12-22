НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее НХЛ и NHLPA обсуждали вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.