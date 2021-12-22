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НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Хоккей
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Снова без ведущих хоккеистов

НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

google.co.uk

Новина українською

Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее НХЛ и NHLPA обсуждали вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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В статье: НХЛ
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