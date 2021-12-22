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НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Снова без ведущих хоккеистов
google.co.uk
Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Ранее НХЛ и NHLPA обсуждали вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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