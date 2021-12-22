  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Комиссар НХЛ прокомментировал решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комиссар НХЛ прокомментировал решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года

Хоккей
(1 голосов)

Он надеется, что в 2026 году игроки смогут помочь своим сборным

Комиссар НХЛ прокомментировал решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года

Новина українською

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение об отказе лиги от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

"Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

К сожалению, учитывая серьёзное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше участие в Олимпийских играх стало невозможным.

Вне всяких сомнений, мы признаём и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Организационным комитетом Олимпиады по приёму игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить эту работу, несмотря на все наши усилия. Мы с нетерпением ждём поездки на Олимпиаду в 2026 году", — приводит пресс-служба НХЛ слова комиссара лиги Гэри Беттмэна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Гэри Беттмэн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...