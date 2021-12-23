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Мариуполь разгромил Альтаир в восьмом туре хоккейной Суперлиги

Хоккей
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Хозяева не дали соперникам ни малейшего шанса

Мариуполь разгромил Альтаир в восьмом туре хоккейной Суперлиги

Новина українською

23 декабря, "Мариуполь" в рамках восьмого тура хоккейной Суперлиги Париматч принимал дружковский "Альтаир".

В первом периоде "Мариуполь" открыл счет матча еще до его экватора. При всех попытках гостей отыграться, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "чаек".

Во второй двадцатиминутке "Мариуполь" только увеличил свой отрыв в счете, отличившись еще дважды. Счет 3:0 на табло установили Никита Зуев и Николай Казаковцев.

В заключительном отрезке встречи "чайки" довели счет до разгромного.

"Мариуполь" - "Альтаир" 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

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В статье: Мариуполь Альтаир
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