Экс-игрок Днепра рассказал о махинациях в клубе

Экс-форвард "Днепра" Даниил Дуюн рассказал, о финансовых махинациях в клубе, из-за которых хоккеисты не дополучали зарплату:

"Мне предложили очень маленькую зарплату. Сказали, что за полмесяца дадут определенную сумму и сказали обговорить зарплату с тренерами. Из тренеров никто к себе не звал. Затем сменился тренерский штаб и так все продолжалось на протяжении двух месяцев. Плюс еще, на последнем месяце, когда заплатили зарплату, некоторую сумму на карточку, бывший бухгалтер, грубо говоря, эти деньги забрала себе. Перевела себе на счет, как третье лицо она была привязана к моему банковскому счету, но она уже не работала в этом клубе больше года, наверное.

Я позвонил в банк, решил узнать в чем проблема. Мне сказали, что она перевела деньги себе на счет, потому что была привязана к моему счету.

Были еще случаи. Я точно не знаю сколько человек было, но точно с двумя-тремя людьми такое случалось. Было такое, что я на полтора года перестал играть в хоккей, а у меня контракт остался там (в "Днепре" – прим.) и просто зарплата капала мне на карточку. Смс приходило из банка, что определенная сумма приходила мне на карточку и просто потом через некоторое время ее снимали и все. Я уже даже не тренировался, но деньги все равно приходили, и кто-то их снимал с моего счета".