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Рулав Одд в напряженном матче уступил БСФК
Гости не сумели удержать победу
Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен
Команда Броварского спортивно-профессионального колледжа победила харьковский "Рулав Одд" в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Для хоккеистов Киевской области это вторая победа в сезоне и первая, одержанная в обновленном составе, под руководством Александра Бобкина.
Хозяева на старте третьего периода уступали 1:3, но смогли благодаря шайбам Бориса Андрющенко и Сергея Стецюры отыграться, а затем победить в серии послематчевых буллитов. Решающий бросок на счету арендованного у "Сокола" нападающего Ярослава Панченко.
Завтра, 25 декабря, в регулярном чемпионате УХЛ будет сыгран один матч.
БСФК (Бровары) – "Рулав Одд" (Харьков) – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)
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