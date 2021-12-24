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Рулав Одд в напряженном матче уступил БСФК

Хоккей
(1 голосов)

Гости не сумели удержать победу

Рулав Одд в напряженном матче уступил БСФК

Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен

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Команда Броварского спортивно-профессионального колледжа победила харьковский "Рулав Одд" в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Для хоккеистов Киевской области это вторая победа в сезоне и первая, одержанная в обновленном составе, под руководством Александра Бобкина.

Хозяева на старте третьего периода уступали 1:3, но смогли благодаря шайбам Бориса Андрющенко и Сергея Стецюры отыграться, а затем победить в серии послематчевых буллитов. Решающий бросок на счету арендованного у "Сокола" нападающего Ярослава Панченко.

Завтра, 25 декабря, в регулярном чемпионате УХЛ будет сыгран один матч.

БСФК (Бровары) – "Рулав Одд" (Харьков) – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)

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В статье: Рулав Одд БСФК
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