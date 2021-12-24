Рулав Одд в напряженном матче уступил БСФК

Команда Броварского спортивно-профессионального колледжа победила харьковский "Рулав Одд" в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Для хоккеистов Киевской области это вторая победа в сезоне и первая, одержанная в обновленном составе, под руководством Александра Бобкина.

Хозяева на старте третьего периода уступали 1:3, но смогли благодаря шайбам Бориса Андрющенко и Сергея Стецюры отыграться, а затем победить в серии послематчевых буллитов. Решающий бросок на счету арендованного у "Сокола" нападающего Ярослава Панченко.

Завтра, 25 декабря, в регулярном чемпионате УХЛ будет сыгран один матч.

БСФК (Бровары) – "Рулав Одд" (Харьков) – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)