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НХЛ перенесла три матча регулярного чемпионата
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google.co.uk
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе ещё трёх матчей регулярного чемпионата.
В их число вошли: "Виннипег Джетс" — "Чикаго Блэкхоукс", "Колорадо Эвеланш" — "Даллас Старз" (29 декабря) и
"Даллас" — "Колорадо" (31 декабря).
Напомним, матчи регулярного чемпионата не возобновятся до 28 декабря.
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