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НХЛ перенесла три матча регулярного чемпионата

Хоккей
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НХЛ перенесла три матча регулярного чемпионата

google.co.uk

Новина українською

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе ещё трёх матчей регулярного чемпионата.

В их число вошли: "Виннипег Джетс" — "Чикаго Блэкхоукс", "Колорадо Эвеланш" — "Даллас Старз" (29 декабря) и
"Даллас" — "Колорадо" (31 декабря).

Напомним, матчи регулярного чемпионата не возобновятся до 28 декабря.

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В статье: НХЛ
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