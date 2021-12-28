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СК Сокол забросил 8 шайб Донбассу и выиграл матч
Дончане ничего не могли поделать
фото - УХЛ
28 декабря, в Броварах свой заключительный матч в 2021 году в рамках 6-го тура хоккейной Суперлиги Париматч сыграли СК "Сокол" и "Белый Барс".
В стартовом отрезке матча команды показали достаточно равный и насыщенный моментами хоккей, но уже во второй половине периода киевлянам удалось навязать свои игру противнику из Белой Церкви и забросить две шайбы.
Во втором периоде команды устроили голевые качели, дважды обменявшись голами. На второй перерыв команды ушли со счетом 4:2 в пользу киевлян.
Большую часть третьего периода играли без заброшенных шайб, существенно сбавив скорости своих атак. Только под конец периода СК "Сокол" удалось довести счет до уверенного.
СК "Сокол" - "Донбасс" 8:2 (2:0, 2:2, 4:0)
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