СК Сокол забросил 8 шайб Донбассу и выиграл матч

28 декабря, в Броварах свой заключительный матч в 2021 году в рамках 6-го тура хоккейной Суперлиги Париматч сыграли СК "Сокол" и "Белый Барс".

В стартовом отрезке матча команды показали достаточно равный и насыщенный моментами хоккей, но уже во второй половине периода киевлянам удалось навязать свои игру противнику из Белой Церкви и забросить две шайбы.

Во втором периоде команды устроили голевые качели, дважды обменявшись голами. На второй перерыв команды ушли со счетом 4:2 в пользу киевлян.

Большую часть третьего периода играли без заброшенных шайб, существенно сбавив скорости своих атак. Только под конец периода СК "Сокол" удалось довести счет до уверенного.

СК "Сокол" - "Донбасс" 8:2 (2:0, 2:2, 4:0)