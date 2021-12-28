  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол забросил 8 шайб Донбассу и выиграл матч
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол забросил 8 шайб Донбассу и выиграл матч

Хоккей
(1 голосов)

Дончане ничего не могли поделать

Сокол забросил 8 шайб Донбассу и выиграл матч

фото - УХЛ

Новина українською

28 декабря, в Броварах свой заключительный матч в 2021 году в рамках 6-го тура хоккейной Суперлиги Париматч сыграли СК "Сокол" и "Белый Барс".

В стартовом отрезке матча команды показали достаточно равный и насыщенный моментами хоккей, но уже во второй половине периода киевлянам удалось навязать свои игру противнику из Белой Церкви и забросить две шайбы.

Во втором периоде команды устроили голевые качели, дважды обменявшись голами. На второй перерыв команды ушли со счетом 4:2 в пользу киевлян.

Большую часть третьего периода играли без заброшенных шайб, существенно сбавив скорости своих атак. Только под конец периода СК "Сокол" удалось довести счет до уверенного.

СК "Сокол" - "Донбасс" 8:2 (2:0, 2:2, 4:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Сокол (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...