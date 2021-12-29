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НХЛ. Тампа обыграла Монреаль, Вегас справился с Лос-Анджелесом

Хоккей
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В НХЛ возобновился регулярный чемпионат

НХЛ. Тампа обыграла Монреаль, Вегас справился с Лос-Анджелесом

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Тампа-Бэй – Монреаль – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Лос-Анджелес – Вегас – 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Сан-Хосе – Аризона – 8:7 (2:2, 3:2, 2:3, 0:0, по буллитам - 2:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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