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НХЛ. Тампа обыграла Монреаль, Вегас справился с Лос-Анджелесом
В НХЛ возобновился регулярный чемпионат
Тампа-Бэй – Монреаль – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
Лос-Анджелес – Вегас – 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
Сан-Хосе – Аризона – 8:7 (2:2, 3:2, 2:3, 0:0, по буллитам - 2:0)
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