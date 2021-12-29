Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Парашют за спины. ВИДЕО гола из матча НХЛ после эффектного паса
Королей это не спасло
фото - NHL
"Лос Анджелес Кинг" в ночь на среду, 29 декабря, разгромно проиграл "Вегас Голден Найтс" - 3:6. Оно и не удивительно – команды решают разные задачи, рыцари лидируют в регулярном чемпионате на Западе, тогда как короли только борются за попадание в плей-офф. Впрочем, горечь поражения подсластили Мэтт Рой и Тревор Мур. При счете 1:5 во втором периоде Рой перехватил шайбу и мгновенно забросил ее за спину защитнику, а Мур реализовал выход один на один с голкипером. Получилось весьма эффектно.
If you can't go through, go over! @mattroy6 connects with @trevmoore08 for a beautiful shorty. pic.twitter.com/iO04eLyLrw— NHL (@NHL) December 29, 2021
Популярное сейчас
- "Молодой, сырой и серьезный талант". Что пишут фанаты Брентфорда об интересе к Мудрику
- Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный нападающий
- Бенефис Шмейхеля-младшего. Лестер - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча
- Сокол легко обыгрывает БСФК, Кременчук в овертайме дожал Днепр
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО