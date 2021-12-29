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Парашют за спины. ВИДЕО гола из матча НХЛ после эффектного паса

Хоккей
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Королей это не спасло

Парашют за спины. ВИДЕО гола из матча НХЛ после эффектного паса

фото - NHL

Новина українською

"Лос Анджелес Кинг" в ночь на среду, 29 декабря, разгромно проиграл "Вегас Голден Найтс" - 3:6. Оно и не удивительно – команды решают разные задачи, рыцари лидируют в регулярном чемпионате на Западе, тогда как короли только борются за попадание в плей-офф. Впрочем, горечь поражения подсластили Мэтт Рой и Тревор Мур. При счете 1:5 во втором периоде Рой перехватил шайбу и мгновенно забросил ее за спину защитнику, а Мур реализовал выход один на один с голкипером. Получилось весьма эффектно.

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В статье: Вегас Голден Найтс Лос-Анджелес Кингз лучшие шайбы
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