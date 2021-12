Парашют за спины. ВИДЕО гола из матча НХЛ после эффектного паса

"Лос Анджелес Кинг" в ночь на среду, 29 декабря, разгромно проиграл "Вегас Голден Найтс" - 3:6. Оно и не удивительно – команды решают разные задачи, рыцари лидируют в регулярном чемпионате на Западе, тогда как короли только борются за попадание в плей-офф. Впрочем, горечь поражения подсластили Мэтт Рой и Тревор Мур. При счете 1:5 во втором периоде Рой перехватил шайбу и мгновенно забросил ее за спину защитнику, а Мур реализовал выход один на один с голкипером. Получилось весьма эффектно.

If you can't go through, go over! @mattroy6 connects with @trevmoore08 for a beautiful shorty. pic.twitter.com/iO04eLyLrw