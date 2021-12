Не моргайте. ВИДЕО, как чех Гертл забросил пушечным броском в сумасшедшем матче

Матч Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс" – "Аризона Койотс" претендует на звание лучшего в регулярном чемпионате этого сезона. Вы только представьте – команды сыграли со счетом 7:7, победителя пришлось определять в серии буллитов.

Понятно, что среди 14 шайб должно быть что-то эффектное. И мы рекомендуем вам бросок 28-летнего чеха Томаша Гертла с "Сан-Хосе". Но предупреждаем – будьте внимательны, ведь следить за шайбой после такого выстрела очень тяжело.

К слову, именно Гертл реализовал второй буллит и принес победу акулам в этом поединке. "Сан-Хосе" занимает десятое место на Востоке.

Don't blink or you might miss this goal from @TomasHertl48.



