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Не моргайте. ВИДЕО, как чех Гертл забросил пушечным броском в сумасшедшем матче

Хоккей
(1 голосов)

Койоты стали жертвами акул

Не моргайте. ВИДЕО, как чех Гертл забросил пушечным броском в сумасшедшем матче

фото - NHL

Новина українською

Матч Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс" – "Аризона Койотс" претендует на звание лучшего в регулярном чемпионате этого сезона. Вы только представьте – команды сыграли со счетом 7:7, победителя пришлось определять в серии буллитов.

Понятно, что среди 14 шайб должно быть что-то эффектное. И мы рекомендуем вам бросок 28-летнего чеха Томаша Гертла с "Сан-Хосе". Но предупреждаем – будьте внимательны, ведь следить за шайбой после такого выстрела очень тяжело.

К слову, именно Гертл реализовал второй буллит и принес победу акулам в этом поединке. "Сан-Хосе" занимает десятое место на Востоке.

Обзор матча "Сан-Хосе" - "Аризона" 7:7 (2:0 бул.)

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В статье: Сан-Хосе Шаркс Аризона Койотис лучшие шайбы
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