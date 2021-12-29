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Не моргайте. ВИДЕО, как чех Гертл забросил пушечным броском в сумасшедшем матче
Койоты стали жертвами акул
фото - NHL
Матч Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс" – "Аризона Койотс" претендует на звание лучшего в регулярном чемпионате этого сезона. Вы только представьте – команды сыграли со счетом 7:7, победителя пришлось определять в серии буллитов.
Понятно, что среди 14 шайб должно быть что-то эффектное. И мы рекомендуем вам бросок 28-летнего чеха Томаша Гертла с "Сан-Хосе". Но предупреждаем – будьте внимательны, ведь следить за шайбой после такого выстрела очень тяжело.
К слову, именно Гертл реализовал второй буллит и принес победу акулам в этом поединке. "Сан-Хосе" занимает десятое место на Востоке.
Don't blink or you might miss this goal from @TomasHertl48.— NHL (@NHL) December 29, 2021
: @ESPNPlus https://t.co/CLqyKVUD2q pic.twitter.com/x6SqvQLiHQ
Обзор матча "Сан-Хосе" - "Аризона" 7:7 (2:0 бул.)
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