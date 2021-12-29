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Матч Финляндии и Чехии на МЧМ отменён

Хоккей
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Чехам засчитано техническое поражение

Матч Финляндии и Чехии на МЧМ отменён

Новина українською

Матч молодёжного чемпионата мира 2022 года между сборными Финляндии и Чехии, старт которого был запланирован на 29 декабря в 22:00, отменён из-за положительного теста на коронавирус в составе чешской сборной.

"В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста одного из её игроков сборная Чехии не сможет участвовать в матче 29 декабря с Финляндией на чемпионате мира по хоккею среди юниоров 2022 года.

В результате встречи будет зафиксирована победа Финляндии со счётом 1:0.

Статус карантина команды будет дополнительно оценён, чтобы определить, сможет ли она принять участие в финальной игре группового этапа с Австрией, запланированной на 31 декабря", – написано в объявлении на официальном сайте ИИХФ.

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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