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Сборная Австрии может впервые в истории выйти в плей-офф МЧМ
Все из-за коронавируса в чехов
Фото: sports.ru
Молодёжная сборная Австрии впервые в истории может выйти в плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2022 из-за коронавируса в составе сборной Чехии. В первых двух матчах на турнире Чехия потерпела поражения, набрав одно очко во встрече с Германией, а матч с Финляндией был отменён из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков чешской команды.
Австрийцы также потерпели два поражения, и если Чехия сдаст повторный положительный тест, то она не сможет сыграть с Австрией в заключительном матче группового этапа. В таком случае австрийцам будет присуждена победа со счётом 1:0.
Напомним, ранее техническое поражение получила сборная США за встречу со Швейцарией.
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