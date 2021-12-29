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Кременчук в овертайме обыграл Днепр в матче
Команды открыли арену в Мелитополе
Открытие Ice Arena в Мелитополе Запорожской области венчал матч, который останется в памяти тех, кто его видел.
Героем встречи стал форвард национальной сборной Украины Андрей Денискин. "Кременчуг" уступал 1:2 и 2:3, но лидер команды сначала, забросив дважды, сравнял счет, а затем после индивидуального прохода забросил победную шайбу на самом старте овертайма.
"Днепр" (Херсон) - "Кременчук" - 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1
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