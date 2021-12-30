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НХЛ. Вашингтон обыграл Нэшвилл, Сент-Луис сильнее Эдмонтона
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон – Нэшвилл – 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)
Флорида – Рейнджерс – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Баффало – Нью-Джерси – 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
Сент-Луис – Эдмонтон – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Сиэтл – Филадельфия – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Анахайм – Ванкувер – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
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