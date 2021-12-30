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Молодежный чемпионат мира по хоккею досрочно завершен из-за коронавируса
Пандемия накрыла турнир
фото - championat.com
Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о приостановлении молодежного чемпионата мира в Канаде.
Накануне из-за массовых случаев заражения коронавирусом IIHF присудила технические поражения сборным России, Чехии и США.
Президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что молодежный чемпионат мира не отменяется, а будет перенесен на новую дату.
«Мы предпочли закончить турнир сейчас, будем разрабатывать предложение для всех федераций с новыми датами.
Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаемся», - сказал Тардиф.
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