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НХЛ. Флорида забросила 9 шайб в ворота Тампы, успехи Каролины и Калгари

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Флорида забросила 9 шайб в ворота Тампы, успехи Каролины и Калгари

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Каролина – Монреаль – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Коламбус – Нэшвилл – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Флорида – Тампа-Бэй – 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)

Айлендерс – Баффало – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Сиэтл – Калгари – 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Сан-Хосе – Филадельфия – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

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В статье: НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг
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