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НХЛ. Тампа-Бэй в серии буллитов проигрывает Рейнджерс, победы Вашингтона и Вегаса
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 31 декабря на 1 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Вегас" – "Анахайм"
3 – 1 (2-0; 1-0; 0-1)
"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс"
3 – 4 после Б (1-0; 1-2; 1-1; 0-0; 0-1)
"Детройт" – "Вашингтон"
1 – 3 (0-0; 1-1; 0-2)
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